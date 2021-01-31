Семья пригласила родственников на застолье, но это была ловушка. Не было ни столов, ни стульев

Родственники – это отдельная категория людей. Иногда кажется, что это самые близкие, самые родные существа на планете. А время от времени возникает чувство, что их бог послал – только за какие грехи?

Пользователь Reddit под ником MindfulMuser поделился драматичной историей. Тесть и тёща позвали мужчину и его супругу в гости на ужин. Послушав урчание своего желудка, автор истории позволил себе принять предложение.

Когда семья прибыла к родителям жены, выяснилось, что это была ловушка. Еды не было, зато в доме находились коробки с несобранной мебелью. MindfulMuser вздохнул, принял поражение и взял в руки инструменты. Потребовались время, упорство, отвёртка, два шестигранных ключа, гаечный ключ и много терпения, чтобы не злиться на отца жены, который с периодичностью в 15 минут вопрошал, не завершил ли MindfulMuser свои труды.