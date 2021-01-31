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Семья пригласила родственников на застолье, но это была ловушка. Не было ни столов, ни стульев

31 января 2021 16:23
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Родственники – это отдельная категория людей. Иногда кажется, что это самые близкие, самые родные существа на планете. А время от времени возникает чувство, что их бог послал – только за какие грехи? 

Пользователь Reddit под ником MindfulMuser поделился драматичной историей. Тесть и тёща позвали мужчину и его супругу в гости на ужин. Послушав урчание своего желудка, автор истории позволил себе принять предложение. 

Когда семья прибыла к родителям жены, выяснилось, что это была ловушка. Еды не было, зато в доме находились коробки с несобранной мебелью. MindfulMuser вздохнул, принял поражение и взял в руки инструменты. Потребовались время, упорство, отвёртка, два шестигранных ключа, гаечный ключ и много терпения, чтобы не злиться на отца жены, который с периодичностью в 15 минут вопрошал, не завершил ли MindfulMuser свои труды. 

Семья пригласила родственников на застолье, но это была ловушка. Не было ни столов, ни стульев-1

Фото: reddit.com/user/MindfulMuser 

Впрочем, когда работа была завершена, у родственников состоялся обещанный ужин. Хозяева дома угощали гостей отбивными из баранины, куриной шаурмой, лавашом, хумусом и салатами. 

Кстати, недавно мы рассказывали про родственников, которые на самом деле являются злом во плоти. Они подарили мужчине веру в чудо и разрушили её – здесь подробности

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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