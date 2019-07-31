Около тысячи раз. Две девушки соревновались в приседаниях, и обе попали в больницу

Новости Китая. Две девушки поспорили, кто из них сможет сделать больше приседаний. Ни одна из них не захотела отступать, в результате чего обе попали в больницу.

Как сообщает Oddity Central, всё произошло 10 июля. 19-летняя Танг из города Чунцин бросила вызов своей подруге, чтобы проверить, кто из них выносливее. Девушки устроили видеозвонок и начали поочерёдно приседать по одному разу.

Вероятно, никто не думал, что состязание зайдёт так далеко. Китаянки сделали около тысячи приседаний каждая, прежде чем прекратить. Однако к тому моменту мышцы их ног начали разрушаться.

Окончив состязание, они почувствовали себя немного усталыми, но пришли к выводу, что это более чем естественно после такой тренировки. На следующий день Танг пошла на работу, думая, что скоро боль в ногах пройдёт.

Серьёзность проблемы девушка осознала на третий день, когда она едва могла согнуть ноги. В ванной комнате Танг увидела, что её моча цвета чёрного чая. Китаянка поняла, что это признак серьёзных проблем с организмом и обратилась в больницу.

Врачи поставили девушке диагноз «рабдомиолиз». У пациентки оказались разрушены клетки мышечной ткани, которые попали в кровоток. Доктор рассказал, что Танг повезло прийти вовремя, а также ей повезло, что она молодая. Эта болезнь могла бы вызвать острую почечную недостаточность у более взрослого человека.

Когда Танг позвонила своей подруге, выяснилось, что девушка тоже находится в больнице с тем же заболеванием.

Ещё один пример настоящей стойкости продемонстрировал ученик начальной школы из провинции Юньнань.