«Слёзы радости, что так легко сделать детей счастливыми». Как проходит благотворительная акция «Ёлка желаний»

По Минску путешествует «Елка желаний». На чем передвигаются помощники Деда Мороза? Рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – блогер Стюша Тайм. Стюша Тайм, блогер:

Эту акцию поддерживал и организовывал автопробег «За единую Беларусь». Акция стартовала 22 декабря и продолжит приносить детям радость по всей стране. 26 декабря поедут в Бобруйск в детский дом.

А что просят дети? Есть какие-то предпочтения? Какие мечты можно исполнить на «Елке желаний»? Ты воспользовалась служебным положением и заказала самый большой подарок? Стюша Тайм:

Я не воспользовалась. Я была тем самым эльфом. Я вытянула на этой елочке – это кукла, машинка и коробка конфет. То есть желания абсолютно разные, кто-то просит просто игрушку, кто-то новую пижаму, кто-то просит беспроводные наушники либо колонку. Абсолютно разные желания.

Ты участвовала в исполнении желаний детей-сирот. Как это происходило? Стюша Тайм:

Праздник был душевный, теплый. Например, 13-я общеобразовательная специальная школа для детей с нарушением слуха – это был первый отправной наш пункт. Директор встретила нас радушно, с чаем, пирожками. Все были счастливы, ребята были безумно счастливы от подарков. Слезы радости, что так легко сделать детей счастливыми.

Как все это было? Стюша Тайм:

22 декабря участники автопробега «За единую Беларусь» начали исполнять мечты детишек. Стартовала «Елка желаний» для детей из детских домов и специальных образовательных учреждений. Отправной точкой стала Специальная общеобразовательная школа-интернат № 13 Минска для детей с нарушением слуха.

Начали собирать подарки на автопробеге три недели назад, и сегодня стартовала акция по всей Беларуси. Мы будем развозить собранные подарки. Дети писали письма с пожеланиями, люди их исполняли. Также можно было принести любые подарки, и тоже мы будем их передавать в детские дома, дома-интернаты. Стюша Тайм:

Желания детишек были абсолютно разные. Кто-то мечтал о новой кукле или машинке, кто-то о наборе LEGO или о новой пижаме. Незабываемая атмосфера праздника, улыбки на лицах детей, вера в чудо и Деда Мороза – что может быть прекраснее.

Стюша Тайм:

Участники этой благотворительной акции обратились с наилучшими пожеланиями ко всем белорусам.

В первую очередь всем белорусам, всей нашей стране желаю здоровья. Когда здоров – тогда ты богат.

Чтобы в следующем году нас не разделяли, а мы объединились. Мы один народ – мы должны быть вместе.