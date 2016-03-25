«Где же Алиса?» Исполнительница песни о «лабутенах» покинула «Ленинград»

Новости России. Алиса Вокс-Бурмистрова покинула группу «Ленинград» и запускает свой сольный проект. О своем намерении она сообщила на странице в социальной сети. На последнем концерте группы «Ленинград» в Москве ее заменили сразу две вокалистки.

Источник: instagram.com/alisavox/

Алиса Вокс пришла в музыкальный коллектив в 2012 году. Она исполнила немало хитов, последним из которых стала песня «Экспонат».

За два месяца видео о «лабутенах» посмотрели более 60 миллионов раз.

Впрочем, у поклонников коллектива зародились сомнения по поводу ухода солистки. Они пишут, что решение принадлежит лидеру «Ленинграда». Не исключено, что невероятная популярность вскружила девушке голову.

Сергей Шнуров с официальным комментарием томить не стал. Музыкант заявил, что он не обманет ожидания своих поклонников «несмотря ни на что».

Сергей Шнуров (запись на странице в Instagram):

«Ленинград» – это то, что придумал и придумываю я. Живу этим, как бы высокопарно это ни звучало. То, что он меняется и остается тем самым неожиданным «Ленинградом», считаю одним из главных своих успехов. <...>. Костер на сцене должен жечь! И так будет несмотря ни на что.

Директор группы в одном интервью отметил: «работать с Алисой стало сложно».

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