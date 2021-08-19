«Руку мою она так и не отпустила». Иван Ургант поздравил дочь с 21-летием

Новости России. Иван Ургант опубликовал милый пост, который был посвящён его дочери. Поводом для этого стал её 21 день рождения. Телеведущий рассказал, как сильно он любит Эрику, и рад, что он смог стать для неё отцом.

Фото: Instagram.com/urgantcom

«Пятилетняя девочка в красных колготках внимательно посмотрела на меня и вдруг неожиданно крепко взяла за руку. Прошло 16 лет. Любовь к красному цвету продолжает расти», – написал Ургант на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram.com/urgantcom