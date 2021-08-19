«Руку мою она так и не отпустила». Иван Ургант поздравил дочь с 21-летием

Новости России. Иван Ургант опубликовал милый пост, который был посвящён его дочери. Поводом для этого стал её 21 день рождения. Телеведущий рассказал, как сильно он любит Эрику, и рад, что он смог стать для неё отцом.
Новости России. Иван Ургант опубликовал милый пост, который был посвящён его дочери. Поводом для этого стал её 21 день рождения. Телеведущий рассказал, как сильно он любит Эрику, и рад, что он смог стать для неё отцом.
Фото: Instagram.com/urgantcom
«Пятилетняя девочка в красных колготках внимательно посмотрела на меня и вдруг неожиданно крепко взяла за руку. Прошло 16 лет. Любовь к красному цвету продолжает расти», – написал Ургант на своей странице в Instagram.
Фото: Instagram.com/urgantcom
Напомним, что девушка сейчас живёт отдельно от родителей. Она изучает искусство и фотографию в Parsons School of Design в Нью-Йорке.
Кстати, недавно мы рассказывали о ещё одном ребёнке, который отпраздновал день рождения. Его мамой стала Елизавета Арзамасова – подробности здесь.