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«Руку мою она так и не отпустила». Иван Ургант поздравил дочь с 21-летием

19 августа 2021 16:19
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Новости России. Иван Ургант опубликовал милый пост, который был посвящён его дочери. Поводом для этого стал её 21 день рождения. Телеведущий рассказал, как сильно он любит Эрику, и рад, что он смог стать для неё отцом.

«Руку мою она так и не отпустила». Иван Ургант поздравил дочь с 21-летием-1

Фото: Instagram.com/urgantcom

«Пятилетняя девочка в красных колготках внимательно посмотрела на меня и вдруг неожиданно крепко взяла за руку. Прошло 16 лет. Любовь к красному цвету продолжает расти», – написал Ургант на своей странице в Instagram.

«Руку мою она так и не отпустила». Иван Ургант поздравил дочь с 21-летием-4

Фото: Instagram.com/urgantcom

Напомним, что девушка сейчас живёт отдельно от родителей. Она изучает искусство и фотографию в Parsons School of Design в Нью-Йорке.

Кстати, недавно мы рассказывали о ещё одном ребёнке, который отпраздновал день рождения. Его мамой стала Елизавета Арзамасова – подробности здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Эрика Кикнадзе # Фотофакт

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