Притворилась кустом. Девушка тайно сфотографировала, как парень делал предложение её сестре

На что одна сестра готова пойти ради другой? Например, надеть на себя качественную маскировку, чтобы слиться с кустами и незаметно запечатлеть момент, когда молодой человек делает сестре предложение.

Как сообщает Bored Panda, одна из сестёр, Рэйчел, работает медсестрой. Из-за специфики её профессии девушка часто ездит в разные города штата Висконсин. Вторая сестра, Тереза, постоянно проживает в городе Мэдисон того же штата.