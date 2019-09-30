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Притворилась кустом. Девушка тайно сфотографировала, как парень делал предложение её сестре

30 сентября 2019 14:40
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На что одна сестра готова пойти ради другой? Например, надеть на себя качественную маскировку, чтобы слиться с кустами и незаметно запечатлеть момент, когда молодой человек делает сестре предложение.

Как сообщает Bored Panda, одна из сестёр, Рэйчел, работает медсестрой. Из-за специфики её профессии девушка часто ездит в разные города штата Висконсин. Вторая сестра, Тереза, постоянно проживает в городе Мэдисон того же штата.

Притворилась кустом. Девушка тайно сфотографировала, как парень делал предложение её сестре-1

Фото: Bored Panda / Therese Merkel

Молодой человек Рэйчел, Эндрю, захотел жениться на ней и как-то оригинально подойти к вопросу предложения руки и сердца. Парень посоветовался с Терезой. Вместе они решили, что девушка замаскируется в кустах и будет фотографировать этот особенный момент.

Притворилась кустом. Девушка тайно сфотографировала, как парень делал предложение её сестре-4

Фото: twitter.com/theresemerkel

Предложение Эндрю решил сделать в Мэдисоне, чтобы Терезе было удобнее, и чтобы Рэйчел ничего не заподозрила, обнаружив нагрянувшую в гости сестру. В качестве предлога приехать в Мэдисон молодой человек пригласил девушку на футбольный матч.

Притворилась кустом. Девушка тайно сфотографировала, как парень делал предложение её сестре-7

Фото: Bored Panda / Therese Merkel

В итоге всё прошло благополучно, Рэйчел согласилась выйти замуж за Эндрю и расплакалась от счастья. А её сестра и один из друзей пары сделали множество фотографий. И, конечно, на память остались снимки с Терезой в маскхалате.

Притворилась кустом. Девушка тайно сфотографировала, как парень делал предложение её сестре-10

Фото: twitter.com/theresemerkel

Притворилась кустом. Девушка тайно сфотографировала, как парень делал предложение её сестре-12

Фото: twitter.com/theresemerkel

Притворилась кустом. Девушка тайно сфотографировала, как парень делал предложение её сестре-14

Фото: Bored Panda / Therese Merkel

Ранее мы рассказывали о парне, который целый месяц тайно делал своей девушке предложение, а она не замечала.

Один раз кольцо было прямо на ладони избранницы молодого человека – здесь подробнее.

# Свадьба # калейдоскоп # Фотофакт

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