Притворилась кустом. Девушка тайно сфотографировала, как парень делал предложение её сестре
На что одна сестра готова пойти ради другой? Например, надеть на себя качественную маскировку, чтобы слиться с кустами и незаметно запечатлеть момент, когда молодой человек делает сестре предложение.
Как сообщает Bored Panda, одна из сестёр, Рэйчел, работает медсестрой. Из-за специфики её профессии девушка часто ездит в разные города штата Висконсин. Вторая сестра, Тереза, постоянно проживает в городе Мэдисон того же штата.
Фото: Bored Panda / Therese Merkel
Молодой человек Рэйчел, Эндрю, захотел жениться на ней и как-то оригинально подойти к вопросу предложения руки и сердца. Парень посоветовался с Терезой. Вместе они решили, что девушка замаскируется в кустах и будет фотографировать этот особенный момент.
Фото: twitter.com/theresemerkel
Предложение Эндрю решил сделать в Мэдисоне, чтобы Терезе было удобнее, и чтобы Рэйчел ничего не заподозрила, обнаружив нагрянувшую в гости сестру. В качестве предлога приехать в Мэдисон молодой человек пригласил девушку на футбольный матч.
Фото: Bored Panda / Therese Merkel
В итоге всё прошло благополучно, Рэйчел согласилась выйти замуж за Эндрю и расплакалась от счастья. А её сестра и один из друзей пары сделали множество фотографий. И, конечно, на память остались снимки с Терезой в маскхалате.
Фото: twitter.com/theresemerkel
Фото: twitter.com/theresemerkel
Фото: Bored Panda / Therese Merkel
Ранее мы рассказывали о парне, который целый месяц тайно делал своей девушке предложение, а она не замечала.
Один раз кольцо было прямо на ладони избранницы молодого человека – здесь подробнее.