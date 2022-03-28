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Пришло время посмеяться. 7 мемов, которые поднимут вам настроение

28 марта 2022 13:19
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Говорят, что смех продлевает жизнь. Если это так, то мы спешим вас обрадовать: долголетие вы себе точно обеспечите. В этой статье мы поделимся мемами, которые наполнены позитивом и радостью. Приятного просмотра!  

Они случайно стали героями мемов. Вот как выглядят эти люди в обычной жизни (здесь подробнее).

Пришло время посмеяться. 7 мемов, которые поднимут вам настроение -1

Фото: instagram.com/memes_lenta

Пришло время посмеяться. 7 мемов, которые поднимут вам настроение -3

Фото: instagram.com/memes_lenta

Пришло время посмеяться. 7 мемов, которые поднимут вам настроение -5

Фото: instagram.com/memes_lenta

Пришло время посмеяться. 7 мемов, которые поднимут вам настроение -7

Фото: instagram.com/memes_lenta

Пришло время посмеяться. 7 мемов, которые поднимут вам настроение -9

Фото: instagram.com/memes_lenta

Пришло время посмеяться. 7 мемов, которые поднимут вам настроение -11

Фото: instagram.com/memes_lenta

Пришло время посмеяться. 7 мемов, которые поднимут вам настроение -13

Фото: instagram.com/muzguru

Кстати, недавно мы показывали подборку смешных фотографий котиков. Увидеть картинки и посмеяться от души можно здесь.

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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