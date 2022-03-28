Пришло время посмеяться. 7 мемов, которые поднимут вам настроение

Говорят, что смех продлевает жизнь. Если это так, то мы спешим вас обрадовать: долголетие вы себе точно обеспечите. В этой статье мы поделимся мемами, которые наполнены позитивом и радостью. Приятного просмотра!

Они случайно стали героями мемов. Вот как выглядят эти люди в обычной жизни (здесь подробнее).