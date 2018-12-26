«Синий иней» на новый лад. Хоккеисты минского «Динамо» записали новогоднюю песню в ретро-стиле

Новости Беларуси. Минское «Динамо» презентовало новогоднюю песню, участие в записи которой приняли хоккеисты с супругами. Так спортсмены поздравили болельщиков с наступающими праздниками.

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «hcdinamoby»

Ролик опубликовали на YouTube-канале клуба. Хоккеисты перепели хит «Синий иней», но с другими словами. «Бело-синий, самый сильный», – поют спортсмены. Клип снят в стиле ВИА из 90-х, а хоккеисты в париках зажигательно поют и танцуют. К слову, группе дали название «Поющие зубры».

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «hcdinamoby»

В съемках приняли участие Александр и Инесса Павловичи, Денис и Ирина Осиповы, Артем и Екатерина Волковы, Артур и Виктория Гаврус, Кристиан Хенкель, Михаил Карнаухов, Александр Когалев, Евгений Лисовец.

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «hcdinamoby»

По куплету на русском языке спели и иностранные игроки: шведский голкипер Юнас Энрот и защитник Джонатон Блум из США. Вратарь «Динамо-Минск» из Швеции попробовал традиционные белорусские сладости. И вот его реакция (смотрите здесь).

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «hcdinamoby»