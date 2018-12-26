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«Синий иней» на новый лад. Хоккеисты минского «Динамо» записали новогоднюю песню в ретро-стиле

26 декабря 2018 11:06
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» презентовало новогоднюю песню, участие в записи которой приняли хоккеисты с супругами. Так спортсмены поздравили болельщиков с наступающими праздниками.

«Синий иней» на новый лад. Хоккеисты минского «Динамо» записали новогоднюю песню в ретро-стиле-1

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «hcdinamoby»

Ролик опубликовали на YouTube-канале клуба. Хоккеисты перепели хит «Синий иней», но с другими словами. «Бело-синий, самый сильный», – поют спортсмены. Клип снят в стиле ВИА из 90-х, а хоккеисты в париках зажигательно поют и танцуют. К слову, группе дали название «Поющие зубры».

«Синий иней» на новый лад. Хоккеисты минского «Динамо» записали новогоднюю песню в ретро-стиле-4

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «hcdinamoby»

В съемках приняли участие Александр и Инесса Павловичи, Денис и Ирина Осиповы, Артем и Екатерина Волковы, Артур и Виктория Гаврус, Кристиан Хенкель, Михаил Карнаухов, Александр Когалев, Евгений Лисовец.

«Синий иней» на новый лад. Хоккеисты минского «Динамо» записали новогоднюю песню в ретро-стиле-7

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «hcdinamoby»

По куплету на русском языке спели и иностранные игроки: шведский голкипер Юнас Энрот и защитник Джонатон Блум из США. 

Вратарь «Динамо-Минск» из Швеции попробовал традиционные белорусские сладости. И вот его реакция (смотрите здесь).

«Синий иней» на новый лад. Хоккеисты минского «Динамо» записали новогоднюю песню в ретро-стиле-10

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «hcdinamoby»

Ролик посмотрели более 13 тысяч раз.

Болельщики оценили креатив команды.

«Каждый год жду с нетерпением песенок от «Динамо»,

«Красавцы! Браво, стоя»,

«Прикольно».  

# Хоккей Беларуси # калейдоскоп # Юнас Энрот

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