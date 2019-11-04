Представитель Александра Семчева опроверг информацию о госпитализации актёра

Новости России. Агент актера Александра Семчева опровергла информацию о его госпитализации.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агента Наталью Алгерееву, новости о том, что актер был госпитализирован, не соответствуют действительности. Александр Семчев чувствует себя хорошо и находится дома, а откуда взялись такие слухи – непонятно.
Ранее появились сообщения о том, что актера доставили в медучреждение из-за проблем с сердцем.
В МХТ им. Чехова, где служит Семчев, также не подтвердили информацию о госпитализации актера и сообщили, что таких данных у них нет.
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