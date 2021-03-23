«Видишь, это помогло». 6-летний мальчик успокоил брата и стал звездой соцсетей
Успокоить ребёнка задача настолько непростая, что даже родители не всегда с ней справляются. Но старшие братья, похоже, наделены специальным талантом.
Как сообщается на сайте Today.com, примерно неделю назад 30-летняя Эшли Уэст из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, заметила, что её 4-летний сын Кори сильно злится из-за того, что его игровая консоль разряжена.
Фото: instagram.com/ashful_
Мальчик был готов расплакаться, но тут за дело взялся его старший брат Ной. 6-летний ребёнок попросил младшего брата глубоко дышать и показал, как это делается. Не прошло и десяти секунд, как Кори смог взять себя в руки.
«Видишь, это помогло тебе успокоиться», – сказал Ной, похлопав Кори по плечу.
Фото: instagram.com/ashful_
Всё это было снято на видео, которое вскоре набрало почти двести тысяч просмотров. По словам Эшли, раньше у Ноя был очень трудный характер, поэтому она научила его технике дыхания и медитации. Теперь, когда мальчик начинает злиться, он останавливается, старается ровно дышать и сам себе говорит успокоиться.
Фото: instagram.com/ashful_
Также Уэст немного разочаровала людей, которые посмотрели ролик. Многие пользователи соцсетей писали женщине и говорили, как замечательно она воспитала свои детей. Эшли ответила, что хотя братья хорошо дружат, ссорятся они тоже регулярно. Всего в семье трое детей, у Ноя и Кори есть старший брат – 9-летний Амар.
Фото: instagram.com/ashful_
Кстати, ранее мы рассказывали о другом замечательном старшем брате. Мальчик спас свою сестру от собаки – здесь подробнее.