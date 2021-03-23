Прямой эфир

«Видишь, это помогло». 6-летний мальчик успокоил брата и стал звездой соцсетей

23 марта 2021 12:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Успокоить ребёнка задача настолько непростая, что даже родители не всегда с ней справляются. Но старшие братья, похоже, наделены специальным талантом. 

Как сообщается на сайте Today.com, примерно неделю назад 30-летняя Эшли Уэст из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, заметила, что её 4-летний сын Кори сильно злится из-за того, что его игровая консоль разряжена. 

«Видишь, это помогло». 6-летний мальчик успокоил брата и стал звездой соцсетей -1

Фото: instagram.com/ashful_

Мальчик был готов расплакаться, но тут за дело взялся его старший брат Ной. 6-летний ребёнок попросил младшего брата глубоко дышать и показал, как это делается. Не прошло и десяти секунд, как Кори смог взять себя в руки. 

«Видишь, это помогло тебе успокоиться», – сказал Ной, похлопав Кори по плечу. 

«Видишь, это помогло». 6-летний мальчик успокоил брата и стал звездой соцсетей -4

Фото: instagram.com/ashful_

Всё это было снято на видео, которое вскоре набрало почти двести тысяч просмотров. По словам Эшли, раньше у Ноя был очень трудный характер, поэтому она научила его технике дыхания и медитации. Теперь, когда мальчик начинает злиться, он останавливается, старается ровно дышать и сам себе говорит успокоиться. 

«Видишь, это помогло». 6-летний мальчик успокоил брата и стал звездой соцсетей -7

Фото: instagram.com/ashful_

Также Уэст немного разочаровала людей, которые посмотрели ролик. Многие пользователи соцсетей писали женщине и говорили, как замечательно она воспитала свои детей. Эшли ответила, что хотя братья хорошо дружат, ссорятся они тоже регулярно. Всего в семье трое детей, у Ноя и Кори есть старший брат – 9-летний Амар. 

«Видишь, это помогло». 6-летний мальчик успокоил брата и стал звездой соцсетей -10

Фото: instagram.com/ashful_

Кстати, ранее мы рассказывали о другом замечательном старшем брате. Мальчик спас свою сестру от собаки – здесь подробнее

# Дети # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Уже не Zena, а Zina. Как живёт и чем занимается представительница Беларуси на «Евровидении-2019»
23 марта 2021 11:12

Уже не Zena, а Zina. Как живёт и чем занимается представительница Беларуси на «Евровидении-2019»

Девушка слышала по ночам странные звуки и не могла уснуть. На разгадку этой тайны понадобился целый месяц
23 марта 2021 10:53

Девушка слышала по ночам странные звуки и не могла уснуть. На разгадку этой тайны понадобился целый месяц

Мужчина просто катался на велосипеде, но внезапная встреча изменила его планы. Пришлось поднажать на педали
23 марта 2021 09:47

Мужчина просто катался на велосипеде, но внезапная встреча изменила его планы. Пришлось поднажать на педали