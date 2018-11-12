Подводная охота с видеокамерой. Блогер показал обитателей белорусских рек

Видеоработа была опубликована на YouTube-канале «ПУТЕШЕСТВЕННИК С КАМЕРОЙ - IGOR SHKIL». На него подписаны более 19 тысяч человек. Канал объединяет подводных охотников, рыбаков и просто людей, которые неравнодушно относятся к природе и активному отдыху.

Игорь Шкиль: Осень на реке, невероятно красивые кадры природы и подводного мира, огромные щуки и многое другое! Подводная охота с видеокамерой!

Фото: скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале « ПУТЕШЕСТВЕННИК С КАМЕРОЙ - IGOR SHKIL»

«Просто супер. Обычно я скуп на комментарии, но тут не удержался»,

«Даже трудно представить, сколько сил и труда надо приложить для данного видео»,

Шестиминутную видеоработу посмотрели более 3,3 тысяч раз, а подписчики оценили мастерство автора.

Фото: скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале « ПУТЕШЕСТВЕННИК С КАМЕРОЙ - IGOR SHKIL»

Фото: скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале « ПУТЕШЕСТВЕННИК С КАМЕРОЙ - IGOR SHKIL»

В интервью нашему телеканалу несколько лет назад Игорь и Анастасия Шкиль рассказали, что успеха у их канала не было, если бы не зрители, которым они очень благодарны.

Поддержка дает желание развиваться и работать больше (читайте далее).

«Художественность самой картинки и художественность передачи повышается с каждым разом. Пытаешься найти музыку, которой еще не было, пытаешься найти стиль изображения, который ты еще не использовал».