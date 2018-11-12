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Подводная охота с видеокамерой. Блогер показал обитателей белорусских рек

12 ноября 2018 10:41
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Новости Беларуси. Блогер Игорь Шкиль показал красоту подводного мира. Автор снял ролик об обитателях белорусских рек.

Видеоработа была опубликована на YouTube-канале «ПУТЕШЕСТВЕННИК С КАМЕРОЙ - IGOR SHKIL». На него подписаны более 19 тысяч человек. Канал объединяет подводных охотников, рыбаков и просто людей, которые неравнодушно относятся к природе и активному отдыху.

Подводная охота с видеокамерой. Блогер показал обитателей белорусских рек-1

Фото: скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале « ПУТЕШЕСТВЕННИК С КАМЕРОЙ - IGOR SHKIL»

В новом ролике автор показал осеннюю природу Беларуси и подводный мир реки.

Игорь Шкиль:
Осень на реке, невероятно красивые кадры природы и подводного мира, огромные щуки и многое другое! Подводная охота с видеокамерой!

Подводная охота с видеокамерой. Блогер показал обитателей белорусских рек-3

Фото: скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале « ПУТЕШЕСТВЕННИК С КАМЕРОЙ - IGOR SHKIL»

Шестиминутную видеоработу посмотрели более 3,3 тысяч раз, а подписчики оценили мастерство автора.

«Даже трудно представить, сколько сил и труда надо приложить для данного видео»,

«Просто супер. Обычно я скуп на комментарии, но тут не удержался»,

«Мастерство – одним словом можно сказать».

Подводная охота с видеокамерой. Блогер показал обитателей белорусских рек-5

Фото: скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале « ПУТЕШЕСТВЕННИК С КАМЕРОЙ - IGOR SHKIL»

В интервью нашему телеканалу несколько лет назад Игорь и Анастасия Шкиль рассказали, что успеха у их канала не было, если бы не зрители, которым они очень благодарны.

Поддержка дает желание развиваться и работать больше (читайте далее).

«Художественность самой картинки и художественность передачи повышается с каждым разом. Пытаешься найти музыку, которой еще не было, пытаешься найти стиль изображения, который ты еще не использовал». 

# Водоемы Беларуси

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