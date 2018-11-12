Подводная охота с видеокамерой. Блогер показал обитателей белорусских рек
Новости Беларуси. Блогер Игорь Шкиль показал красоту подводного мира. Автор снял ролик об обитателях белорусских рек.
Видеоработа была опубликована на YouTube-канале «ПУТЕШЕСТВЕННИК С КАМЕРОЙ - IGOR SHKIL». На него подписаны более 19 тысяч человек. Канал объединяет подводных охотников, рыбаков и просто людей, которые неравнодушно относятся к природе и активному отдыху.
Фото: скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале « ПУТЕШЕСТВЕННИК С КАМЕРОЙ - IGOR SHKIL»
В новом ролике автор показал осеннюю природу Беларуси и подводный мир реки.
Игорь Шкиль:
Осень на реке, невероятно красивые кадры природы и подводного мира, огромные щуки и многое другое! Подводная охота с видеокамерой!
Фото: скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале « ПУТЕШЕСТВЕННИК С КАМЕРОЙ - IGOR SHKIL»
Шестиминутную видеоработу посмотрели более 3,3 тысяч раз, а подписчики оценили мастерство автора.
«Даже трудно представить, сколько сил и труда надо приложить для данного видео»,
«Просто супер. Обычно я скуп на комментарии, но тут не удержался»,
«Мастерство – одним словом можно сказать».
Фото: скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале « ПУТЕШЕСТВЕННИК С КАМЕРОЙ - IGOR SHKIL»
В интервью нашему телеканалу несколько лет назад Игорь и Анастасия Шкиль рассказали, что успеха у их канала не было, если бы не зрители, которым они очень благодарны.
Поддержка дает желание развиваться и работать больше (читайте далее).
«Художественность самой картинки и художественность передачи повышается с каждым разом. Пытаешься найти музыку, которой еще не было, пытаешься найти стиль изображения, который ты еще не использовал».