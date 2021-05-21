Мужчина нередко опаздывает на работу из-за собаки. Попробуй объясни 70-килограммовому псу, что прогулка закончена

Мужчина время от времени опаздывает на работу. И его поймет любой студент, дипломную работу которого сжевал любимый питомец.

Как сообщает Metro, 44-летний британский офицер Эллиотт Ричардсон из Саут-Шилдс три года назад завел себе маленького щенка ньюфаундленда, которого назвал Хамфри. За прошедшее время малыш вымахал в огромную собаку, которая весит 70 кг.