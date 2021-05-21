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Мужчина нередко опаздывает на работу из-за собаки. Попробуй объясни 70-килограммовому псу, что прогулка закончена

21 мая 2021 13:17
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Мужчина время от времени опаздывает на работу. И его поймет любой студент, дипломную работу которого сжевал любимый питомец. 

Как сообщает Metro, 44-летний британский офицер Эллиотт Ричардсон из Саут-Шилдс три года назад завел себе маленького щенка ньюфаундленда, которого назвал Хамфри. За прошедшее время малыш вымахал в огромную собаку, которая весит 70 кг. 

Мужчина нередко опаздывает на работу из-за собаки. Попробуй объясни 70-килограммовому псу, что прогулка закончена -1

Фото: facebook.com/beverley.richardson.16 

Мужчина нередко опаздывает на работу из-за собаки. Попробуй объясни 70-килограммовому псу, что прогулка закончена -3

Фото: facebook.com/beverley.richardson.16 

Ньюфаундленды являются очень умными собаками, но в то же время у них может быть вредный характер. Например, если пес не хочет возвращаться с прогулки, то он просто ложится на землю и не двигается. Именно такое и случается регулярно с Ричардсоном. 

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Мужчина нередко опаздывает на работу из-за собаки. Попробуй объясни 70-килограммовому псу, что прогулка закончена -6

Фото: instagram.com/humphrey_the_newfoundland_ 

Мужчина нередко опаздывает на работу из-за собаки. Попробуй объясни 70-килограммовому псу, что прогулка закончена -8

Фото: instagram.com/humphrey_the_newfoundland_ 

Мужчина пробовал тащить собаку домой, но нести такое тяжелое создание довольно трудно. Рост британца – 175 см. Когда пес встает на задние лапы, то без проблем кладет передние на плечи хозяину. В итоге Эллиотту приходится уговаривать собаку идти домой, пока случайные прохожие посмеиваются над ситуацией. 

Мужчина нередко опаздывает на работу из-за собаки. Попробуй объясни 70-килограммовому псу, что прогулка закончена -11

Фото: instagram.com/humphrey_the_newfoundland_ 

По словам Ричардсона, однажды он убеждал Хамфри закончить прогулку 1 час 10 минут. И все это время пес делал вид, что не слышит хозяина. 

Мужчина нередко опаздывает на работу из-за собаки. Попробуй объясни 70-килограммовому псу, что прогулка закончена -14

Фото: instagram.com/humphrey_the_newfoundland_ 

Однако это единственный недостаток Хамфри. Питомец прекрасно ладит с детьми, Эллиоттом и его супругой Беверли. 

Мужчина нередко опаздывает на работу из-за собаки. Попробуй объясни 70-килограммовому псу, что прогулка закончена -17

Фото: instagram.com/humphrey_the_newfoundland_ 

Кстати, ранее мы рассказывали про ирландских волкодавов. Посмотрите, насколько огромные эти собаки (здесь подробности). 

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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