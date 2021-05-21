Мужчина нередко опаздывает на работу из-за собаки. Попробуй объясни 70-килограммовому псу, что прогулка закончена
Мужчина время от времени опаздывает на работу. И его поймет любой студент, дипломную работу которого сжевал любимый питомец.
Как сообщает Metro, 44-летний британский офицер Эллиотт Ричардсон из Саут-Шилдс три года назад завел себе маленького щенка ньюфаундленда, которого назвал Хамфри. За прошедшее время малыш вымахал в огромную собаку, которая весит 70 кг.
Фото: facebook.com/beverley.richardson.16
Фото: facebook.com/beverley.richardson.16
Ньюфаундленды являются очень умными собаками, но в то же время у них может быть вредный характер. Например, если пес не хочет возвращаться с прогулки, то он просто ложится на землю и не двигается. Именно такое и случается регулярно с Ричардсоном.
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Фото: instagram.com/humphrey_the_newfoundland_
Фото: instagram.com/humphrey_the_newfoundland_
Мужчина пробовал тащить собаку домой, но нести такое тяжелое создание довольно трудно. Рост британца – 175 см. Когда пес встает на задние лапы, то без проблем кладет передние на плечи хозяину. В итоге Эллиотту приходится уговаривать собаку идти домой, пока случайные прохожие посмеиваются над ситуацией.
Фото: instagram.com/humphrey_the_newfoundland_
По словам Ричардсона, однажды он убеждал Хамфри закончить прогулку 1 час 10 минут. И все это время пес делал вид, что не слышит хозяина.
Фото: instagram.com/humphrey_the_newfoundland_
Однако это единственный недостаток Хамфри. Питомец прекрасно ладит с детьми, Эллиоттом и его супругой Беверли.
Фото: instagram.com/humphrey_the_newfoundland_
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