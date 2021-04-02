Почему важно читать с детьми книги и какие белорусские новинки появились?

Феи, принцессы, лесные эльфы – самые сокровенные детские фантазии собраны в переплете. Детская книга – отдельная вселенная, в которой добро обязательно побеждает зло. Оду силе «литературного слова» ежегодно воспевают второго апреля, в день рождения великого писателя-сказочника Ганса Христиана Андерсена.

В Беларуси первая печатная книга «Букварь» для самых маленьких была опубликована могилевским писателем и просветителем Спиридоном Соболем в 1631 году. Сегодня детские издания выходят из-под станка миллионными тиражами, и каждый малыш находит своего любимого книжного героя.

Юлия Дашкевич, заместитель директора издательского дома «Звязда»:

В нашем издательском доме «Звязда» детская литература занимает 80 % той ниши, которую мы издаем. У нас вышла книжка Екатерины Хадасевич-Лисовой про Агнессу – это шахматная королева. Она настолько актуальна. Деткам очень интересно узнать, что такое шахматы.

Также очень интересная книжка вышла у нас – это наши белорусские народные сказки, о которых кто-то уже забыл, в обработке Якуба Колоса. Очень актуальные картинки. В формате 6-9 класса она где-то не заполнена, мы стараемся ее заполнить какими-то фантастическими историями.

У нас вышла книжка Елены Свечниковой, это аналог «Гарри Поттера». Эта книжка для той аудитории, которая уже, наверное, отходит от книги, а мы говорим: «нет, надо читать», и они читают.

Художественная, научно-познавательная, учебная – жанры детской литературы разнообразны. Малыши – самый привередливый читатель. Формула успеха среди детской аудитории – это красочные иллюстрации, плюс колоритные персонажи и, конечно, веселые сюжетные линии.

Елена Пушкина – автор детских развивающих книг. Ее рассказы родом из жизни. Главный секрет популярности – регулярные встречи тет-а-тет со своим юным читателем и душевные разговоры на одном языке. Елена Пушкина, автор детских книжных произведений:

Многие, приезжая к бабушке и дедушке в деревню, как и я когда-то в детстве, могли наблюдать и играть, возможно, с живыми персонажами, которые там растут. Когда я писала эту книгу, я вспоминала свое детство, вспоминала свою бабушку, которую так же звали, и я их произвела вот в этой книге «Огород бабушки Ярины», и вторая – «Королева грядок». Эти книги не просто про приключение, эти книги воспитывают у малышей доброту, дружбу, взаимоотношения со своими сверстниками. Мне очень хотелось передать теплоту отношений героев между собой, к другим персонажам.

Детская книга – проводник в реальную жизнь, где через происходящие события малыш изучает окружающий мир, а через героя знакомится с самим собой. Ольга Гома, детский и семейный психолог:

Чтение книг с ребенком полезно как для развития высших психических функций, таких как память, внимание, мышление, так и для развития эмоционального интеллекта, фантазии. Очень важно, чтобы родители подбирали ребенку книги по возрасту, которые написаны понятным для него языком. Детям младшего дошкольного возраста больше подойдут сказки про животных, про людей. Дети старше пяти лет любят сказки волшебные про принцесс, про героев. Я как детский психолог в работе с детками использую сказки, так называемые терапевтические сказки, которые помогают ребенку либо пережить какую-то травматическую ситуацию. Например, когда ребенка нужно приучить к горшку, есть специальные книги, в которых рассказывается о том, как герои приучались к горшочку.