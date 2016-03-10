Самый красивый преступник в мире сменил тюрьму на подиум

Новости США. Калифорнийский заключенный Джереми Микс стал невероятно популярным после того, как его фотография была опубликована на странице полиции Стоктона в Сети.

Прекрасная половина человечества гадает: как так получилось, что с такими данными американец еще не стал знаменитым. В Facebook его прозвали самым красивым преступником мира.

31-летний мужчина одним снимком покорил миллионы женщин по всему миру. Его внешность назвали достойной самого кассового фильма Голливуда, а попадание за решетку посчитали судьбоносным.

Микс был приговорен к 27 месяцам заключения за незаконное хранение оружия. Правда, за примерное поведение он вышел на свободу на несколько месяцев раньше (видео освобождения здесь).



Родные Джереми утверждали, что Джереми арестовали по ошибке. Его мама, Кэтрин Ангир, создала страничку на сайте GoFundMe, чтобы собрать 25 тысяч долларов пожертвований для своего сына.

Мама уверена: сына приняли за гангстера просто потому, что на его теле есть татуировки.

Кэтрин Ангир:

Он мой сын, и он очень милый.

Несколько месяцев назад Джереми, еще находясь в заключении, подписал контракт с профессиональным модельным агентством White Cross Management.

Поклонники гадают, лицом каких брендов мог бы стать красавчик Микс.

Джереми Микс:

Я потрясен и благодарен за то, что ждет меня впереди. Я готов.

Также известно, что мужчина женат уже четыре года и у него есть сын.