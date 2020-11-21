Племянница хотела порадовать дядю сюрпризом. И простая шутка превратила мужчину в настоящую звезду

Девушка захотела встретить своего дядю в аэропорту как-нибудь по-особенному. И у неё родился хитрый план, в котором приняли участие даже незнакомцы.

Жительница Кипра Эдриен Изабелла поделилась забавным случаем на своей страничке в TikTok. 20-летняя девушка рассказала, что в середине ноября у неё умер дедушка, отец её дяди. Поэтому Эдриен захотела немного подбодрить своего дядю и встретить его в аэропорту так, словно он настоящая знаменитость.