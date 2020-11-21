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Племянница хотела порадовать дядю сюрпризом. И простая шутка превратила мужчину в настоящую звезду

21 ноября 2020 07:57
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Девушка захотела встретить своего дядю в аэропорту как-нибудь по-особенному. И у неё родился хитрый план, в котором приняли участие даже незнакомцы.

Жительница Кипра Эдриен Изабелла поделилась забавным случаем на своей страничке в TikTok. 20-летняя девушка рассказала, что в середине ноября у неё умер дедушка, отец её дяди. Поэтому Эдриен захотела немного подбодрить своего дядю и встретить его в аэропорту так, словно он настоящая знаменитость.

Племянница хотела порадовать дядю сюрпризом. И простая шутка превратила мужчину в настоящую звезду -1

Фото: tiktok.com / scorpioadrienne 

Изабелла подготовила небольшой плакат, на котором написала имя своего родственника – Шон Джонсон, а также прихватила с собой парочку друзей и попросила их подыграть. В итоге, когда мужчина появился в аэропорту, Эдриен и её друзья с радостными криками бросились к нему.

Племянница хотела порадовать дядю сюрпризом. И простая шутка превратила мужчину в настоящую звезду -4

Фото: tiktok.com / scorpioadrienne 

Молодые люди начали делать селфи, обниматься и вопить, что не могут поверить своему счастью. Находившаяся там же охрана подозрительно посмотрела на Шона, но вмешиваться не стала.

Племянница хотела порадовать дядю сюрпризом. И простая шутка превратила мужчину в настоящую звезду -7

Фото: tiktok.com / scorpioadrienne 

А вот случайные зрители этой суматохи тоже захотели поучаствовать. Некоторые, возможно, поверили, что Джонсон – настоящая звезда. А одна женщина даже расплакалась от радости.

Племянница хотела порадовать дядю сюрпризом. И простая шутка превратила мужчину в настоящую звезду -10

Фото: tiktok.com / scorpioadrienne 

И хотя сам Шон не сразу понял, что вообще происходит и как он попал в такую ситуацию, мужчин вёл себя подобающе: вежливо соглашался на фотографии, обнимался, пожимал руки и не забывал помахать своим поклонникам.

Племянница хотела порадовать дядю сюрпризом. И простая шутка превратила мужчину в настоящую звезду -13

Фото: tiktok.com / scorpioadrienne 

Кстати, ранее мы рассказывали про парня, который случайно стал звездой. Он заметил фотоловушку и выступил в роли фотомодели – здесь подробнее.

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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