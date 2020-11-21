Племянница хотела порадовать дядю сюрпризом. И простая шутка превратила мужчину в настоящую звезду
Девушка захотела встретить своего дядю в аэропорту как-нибудь по-особенному. И у неё родился хитрый план, в котором приняли участие даже незнакомцы.
Жительница Кипра Эдриен Изабелла поделилась забавным случаем на своей страничке в TikTok. 20-летняя девушка рассказала, что в середине ноября у неё умер дедушка, отец её дяди. Поэтому Эдриен захотела немного подбодрить своего дядю и встретить его в аэропорту так, словно он настоящая знаменитость.
Фото: tiktok.com / scorpioadrienne
Изабелла подготовила небольшой плакат, на котором написала имя своего родственника – Шон Джонсон, а также прихватила с собой парочку друзей и попросила их подыграть. В итоге, когда мужчина появился в аэропорту, Эдриен и её друзья с радостными криками бросились к нему.
Фото: tiktok.com / scorpioadrienne
Молодые люди начали делать селфи, обниматься и вопить, что не могут поверить своему счастью. Находившаяся там же охрана подозрительно посмотрела на Шона, но вмешиваться не стала.
Фото: tiktok.com / scorpioadrienne
А вот случайные зрители этой суматохи тоже захотели поучаствовать. Некоторые, возможно, поверили, что Джонсон – настоящая звезда. А одна женщина даже расплакалась от радости.
Фото: tiktok.com / scorpioadrienne
И хотя сам Шон не сразу понял, что вообще происходит и как он попал в такую ситуацию, мужчин вёл себя подобающе: вежливо соглашался на фотографии, обнимался, пожимал руки и не забывал помахать своим поклонникам.
Фото: tiktok.com / scorpioadrienne
Кстати, ранее мы рассказывали про парня, который случайно стал звездой. Он заметил фотоловушку и выступил в роли фотомодели – здесь подробнее.