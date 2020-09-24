Они родственницы? Звёздные сестры, которые совсем не похожи друг на друга

В жизни часто бывает, что родные братья и сестры не похожи друг на друга. По некоторым даже не скажешь, что они родственники. Посмотрите на знаменитых женщин и их сестер, которые внешне – совсем разные. Ирина Шейк и Татьяна Петенкова

Фото: instagram.com/irinashayk, instagram.com/tatianapetenkova

Татьяна Петенкова далека от шоу-бизнеса, в отличие от ее всемирно известной сестры Ирины Шейк. Татьяна живет в Краснодаре и занимается разведением собак. Кейт и Пиппа Миддлтон

Фото: instagram.com/pippa_mid, instagram.com/kensingtonroyal

Младшая сестра герцогини Кембриджской – Филиппа Шарлотта Миддлтон. Это ее полное имя, и именно так она попросила прессу называть ее после свадьбы Кейт и принца Уильяма. Сама Пиппа тоже удачно вышла замуж за миллиардера Джеймса Мэттьюза и родила двоих детей. Оксана и Юлия Самойловы

Фото: instagram.com/samoylovaoxana, instagram.com/jsvok

Оксана Самойлова – самая популярная многодетная мать России. Жена рэпера Джигана давно известна пользователям интернета. Мало кто знает, но Юлия Самойлова, девушка, которая представляла Россию на конкурсе «Евровидение-2018» – ее двоюродная сестра. Блондинка и брюнетка совсем не похожи. Сестры никогда близко не общались, но и не скрывали родственную связь. Соня и Сара Киперман

Фото: instagram.com/sonyaxkiperman, instagram.com/sarahvv12s

Девочки – дочки певицы Веры Брежневой. Правда, от разных браков. Старшая Соня занимается моделингом и уже преуспела в этой сфере. Анна и Екатерина Ковальчук

Фото: instagram.com/annakovalchuk313, instagram.com/katerinakovalchyk

Екатерина – сводная сестра Анны Ковальчук. Обе девушки – актрисы. Похожи? Главная героиня сериала «Крепостная» – сестра актрисы Анны Ковальчук Дженнифер и Линда Лопес

Фото: instagram.com/lyndalopez08, instagram.com/jlo