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Они родственницы? Звёздные сестры, которые совсем не похожи друг на друга

24 сентября 2020 09:41
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В жизни часто бывает, что родные братья и сестры не похожи друг на друга. По некоторым даже не скажешь, что они родственники. Посмотрите на знаменитых женщин и их сестер, которые внешне – совсем разные.

Ирина Шейк и Татьяна Петенкова

Они родственницы? Звёздные сестры, которые совсем не похожи друг на друга-1

Фото: instagram.com/irinashayk, instagram.com/tatianapetenkova

Татьяна Петенкова далека от шоу-бизнеса, в отличие от ее всемирно известной сестры Ирины Шейк. Татьяна живет в Краснодаре и занимается разведением собак.

Кейт и Пиппа Миддлтон

Они родственницы? Звёздные сестры, которые совсем не похожи друг на друга-4

Фото: instagram.com/pippa_mid, instagram.com/kensingtonroyal

Младшая сестра герцогини Кембриджской  Филиппа Шарлотта Миддлтон. Это ее полное имя, и именно так она попросила прессу называть ее после свадьбы Кейт и принца Уильяма. Сама Пиппа тоже удачно вышла замуж за миллиардера Джеймса Мэттьюза и родила двоих детей.

Оксана и Юлия Самойловы

Они родственницы? Звёздные сестры, которые совсем не похожи друг на друга-7

Фото: instagram.com/samoylovaoxana, instagram.com/jsvok

Оксана Самойлова самая популярная многодетная мать России. Жена рэпера Джигана давно известна пользователям интернета. Мало кто знает, но Юлия Самойлова, девушка, которая представляла Россию на конкурсе «Евровидение-2018» ее двоюродная сестра. Блондинка и брюнетка совсем не похожи. Сестры никогда близко не общались, но и не скрывали родственную связь.

Соня и Сара Киперман

Они родственницы? Звёздные сестры, которые совсем не похожи друг на друга-10

Фото: instagram.com/sonyaxkiperman, instagram.com/sarahvv12s

Девочки – дочки певицы Веры Брежневой. Правда, от разных браков. Старшая Соня занимается моделингом и уже преуспела в этой сфере.

Анна и Екатерина Ковальчук

Они родственницы? Звёздные сестры, которые совсем не похожи друг на друга-13

Фото: instagram.com/annakovalchuk313, instagram.com/katerinakovalchyk

Екатерина сводная сестра Анны Ковальчук. Обе девушки актрисы.   

Похожи? Главная героиня сериала «Крепостная» – сестра актрисы Анны Ковальчук

Дженнифер и Линда Лопес  

Они родственницы? Звёздные сестры, которые совсем не похожи друг на друга-16

Фото: instagram.com/lyndalopez08, instagram.com/jlo

Младшая сестра Дженнифер Лопес, Линда известная американская тележурналистка. Она даже взяла псевдоним, созвучный со сценическим именем J.Lo Ly-Lo.  

Как две капли воды. 15 звёздных отцов, чьи сыновья похожи на них (смотрите здесь). 

# Звезды # калейдоскоп # Ирина Шейк # Кейт Миддлтон # Дженнифер Лопес # Оксана Самойлова # Юлия Самойлова # Анна Ковальчук # Екатерина Ковальчук # Фотофакт

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