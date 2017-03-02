10 новых технологий, которые изменят мир в 2017 году

Новости США. Научный прогресс не стоит на месте. Каждый год ученые презентуют все новые и новые открытия, которые сильно влияют на жизнь человека. Новшества внедряются в медицину, технологии и нашу повседневную жизнь. Издание Technology Review опубликовала список из 10 новых изобретений, которые уже в этом году станут доступны человечеству. Избавление от паралича

Фото: Technology Review

Использование имплантов вышло на новый уровень. Теперь с их помощью можно восстанавливать утраченную свободу движения, вызванную повреждением спинного мозга. Изобретение уже испытано на парализованных обезьянах – животные снова смогли ходить. На череп устанавливается записывающее устройство, а в спинной мозг вживляются электроды. Самоуправляемые грузовики

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Скоро на многих дорогах мира появятся грузовики, которые будут ездить без водителей. Транспортные компании уже проводят тесты беспилотных автомобилей. Специалисты говорят, что такие автомобили будут дешевле и безопаснее. Манипуляции с лицом

Фото: Technology Review

Система, которая может распознавать лица, уже активно используется в Китае в авторизации платежей, криминалистике и обеспечении доступа к различным охраняемым объектам. Другие страны уже активно готовятся перенять у Китая этот опыт. Квантовые компьютеры

Фото: Technology Review

Крупные компании Google и Intel пришли к выводу, что обеспечить высокую производительность компьютеров не сложно, и вскоре эта технология будет доступна всем пользователям. В одном из голландских университетов проводится закрытое тестирование квантовых компьютеров, которые смогут в считанные секунды справляться с целым рядом поставленных задач. 360-градусное селфи

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Новые камеры могут снимать сферические изображения. Снимки на них леса в Массачусетсе, которые пользователи могли вращать в разные стороны, привлекли к себе много внимания. Этот опыт вдохновил других разработчиков, которые решили создать камеру для селфи, которая будет снимать в 360 градусов. Солнечные ячейки

Фото: Technology Review

Ученые уже давно задумываются над способом конвертации солнечного тепла в свет. Им удалось разработать приборы, которые гораздо дешевле солнечных батарей и могут вырабатывать мощную, но дешевую энергию. Генная терапия 2.0

Фото: Technology Review

Ученым, наконец, удалось решить фундаментальную проблему, которая задерживала развитие медицины во многих направлениях. С применением генной терапии недалек тот час, когда рак и многие другие опасные болезни будут побеждены человечеством. Клеточный атлас

Фото: Technology Review

Биологи бросили все силы на то, чтобы понять, из чего мы на самом деле сделаны. Данное исследование досконально изучает строение каждой клетки организма и выдает полную характеристику всех нейронных связей в человеческом теле. Ботнеты вещей

Фото: Technology Review

Управление через гаджеты любой частью дома имеет темную сторону. Хакерам стало гораздо проще взламывать все системы. Ими же были разработаны ботнеты, которые проникают в девайсы пользователей и ищут там важную информацию. Усиленное обучение

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