10 новых технологий, которые изменят мир в 2017 году
Новости США. Научный прогресс не стоит на месте. Каждый год ученые презентуют все новые и новые открытия, которые сильно влияют на жизнь человека. Новшества внедряются в медицину, технологии и нашу повседневную жизнь. Издание Technology Review опубликовала список из 10 новых изобретений, которые уже в этом году станут доступны человечеству.
Избавление от паралича
Использование имплантов вышло на новый уровень. Теперь с их помощью можно восстанавливать утраченную свободу движения, вызванную повреждением спинного мозга. Изобретение уже испытано на парализованных обезьянах – животные снова смогли ходить. На череп устанавливается записывающее устройство, а в спинной мозг вживляются электроды.
Самоуправляемые грузовики
Скоро на многих дорогах мира появятся грузовики, которые будут ездить без водителей. Транспортные компании уже проводят тесты беспилотных автомобилей. Специалисты говорят, что такие автомобили будут дешевле и безопаснее.
Манипуляции с лицом
Система, которая может распознавать лица, уже активно используется в Китае в авторизации платежей, криминалистике и обеспечении доступа к различным охраняемым объектам. Другие страны уже активно готовятся перенять у Китая этот опыт.
Квантовые компьютеры
Крупные компании Google и Intel пришли к выводу, что обеспечить высокую производительность компьютеров не сложно, и вскоре эта технология будет доступна всем пользователям. В одном из голландских университетов проводится закрытое тестирование квантовых компьютеров, которые смогут в считанные секунды справляться с целым рядом поставленных задач.
360-градусное селфи
Новые камеры могут снимать сферические изображения. Снимки на них леса в Массачусетсе, которые пользователи могли вращать в разные стороны, привлекли к себе много внимания. Этот опыт вдохновил других разработчиков, которые решили создать камеру для селфи, которая будет снимать в 360 градусов.
Солнечные ячейки
Ученые уже давно задумываются над способом конвертации солнечного тепла в свет. Им удалось разработать приборы, которые гораздо дешевле солнечных батарей и могут вырабатывать мощную, но дешевую энергию.
Генная терапия 2.0
Ученым, наконец, удалось решить фундаментальную проблему, которая задерживала развитие медицины во многих направлениях. С применением генной терапии недалек тот час, когда рак и многие другие опасные болезни будут побеждены человечеством.
Клеточный атлас
Биологи бросили все силы на то, чтобы понять, из чего мы на самом деле сделаны. Данное исследование досконально изучает строение каждой клетки организма и выдает полную характеристику всех нейронных связей в человеческом теле.
Ботнеты вещей
Управление через гаджеты любой частью дома имеет темную сторону. Хакерам стало гораздо проще взламывать все системы. Ими же были разработаны ботнеты, которые проникают в девайсы пользователей и ищут там важную информацию.
Усиленное обучение
Развитие технологий достигло такого этапа, когда компьютеры «научились учиться» и делать вещи, которые в них не закладывали программисты. Это обнаружилось тогда, когда в 2016 году компьютер, совершенствуясь игре в го, обыграл действующего чемпиона. Данный процесс будет только набирать обороты.