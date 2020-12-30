О нём даже сняли сериал. Простой парень ничего не делал, но стал невероятно популярным

Парень не делал вообще ничего. И продолжает ничего не делать. Но люди просят его внимания, платят за его еду, а также подарили ему такую известность, что про молодого человека сняли сериал. Как сообщает Oddity Central, японец по имени Шоджи Моримото родился 22 октября 1983 года. В детстве юноша считался образцовым учеником, он прекрасно учился, поступил в престижный университет и получил степень магистра физики. Позже Моримото устроился работать в издательство.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале いきものがかり Official YouTube Channel

И всё шло хорошо, пока Шоджи в руки не попали книги Ницше. Познакомившись с философией немецкого мыслителя, японец пришёл к выводу, что живёт не так, как хотел бы. Мужчина начал считать, что действует так, как и люди из его окружения. И после прочтения книг Ницше такое положение дел больше не устраивало Моримото.

Фото: twitter.com/morimotoshoji

Шоджи решил, что не хочет делать вообще ничего. А не делать ничего в компании с кем-нибудь – ещё лучше. В августе 2018 года японец разместил объявление, в котором написал, что готов проводить время с кем угодно, но он не будет ничего делать, а также потенциальный наниматель должен оплачивать его транспортные расходы. А ещё клиенту разрешается кормить Моримото.

Фото: twitter.com/morimotoshoji

Сложно сказать, было это шуткой или нет, но услугами мужчины заинтересовались. Его стали просить вместе смотреть на цветение сакуры, поучаствовать в парной игре или даже просто прогуляться. Однажды мужчина нанял Шоджи, чтобы он сходил с ним в 5-звёздочный отель. У клиента было такое хобби – раз в месяц ходить в дорогой отель. И мужчина захотел об этом кому-нибудь рассказать, так что Моримото 3 часа выступал в роли слушателя.

Фото: twitter.com/morimotoshoji

Были и другие необычные случаи. Жених не захотел приглашать на свадьбу друзей и родственников, поэтому позвал Шоджи. А в другой раз с просьбой о сопровождении к японцу обратилась женщина, которая шла подавать документы на развод, но ей было страшно идти одной. В итоге дома Моримото практические перестал бывать. Утром он завтракал, примерно в 8:30 отправлялся на встречу с первым клиентом, а потом возвращался домой примерно к 10 вечера. Что интересно, многих людей смущало, что Шоджи не хочет брать деньги за своё время и ограничивается только компенсацией затрат: билета на поезд или покупки еды. Поэтому через какое-то время японец установил цену своих услуг – 10 000 иен (около 100 долларов).

Фото: instagram.com/morimoto_shoji