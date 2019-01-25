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Ледовые и снежные скульптуры, пиротехническое шоу, чай на травах: Ботанический сад приглашает на фестиваль 26 января

25 января 2019 11:43
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Летом-бутоны, зимой – кристаллы. Центральный Ботанический сад Национальной академии наук Беларуси приглашает нас на 5-ый фестиваль-конкурс ледовых и снежных скульптур. Со среды идут активные подготовительные работы – на глазах посетителей Ботанического сада рождаются произведения снежно-ледового искусства.

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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – скульптор – Валентин Борздый и экскурсовод Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси – Анна Козел.

Когда пройдёт выставка и что будет интересного на ней, помимо скульптур?

Анна Козел, экскурсовод Центрального Ботанического сада Национальной академии наук Беларуси:
Начало праздничного мероприятия в 14.30, и завершение будет в 18.30, будет такое пиротехническое шоу. Я думаю, что всем будет весело и интересно. Тем более ожидается выступление группы «Без билета». Будет интересно молодёжи прийти, посмотреть на творчество своих же сверстников, послушать приятную музыку. У нас есть брендовое мероприятие «Васильковая корона» Купалье, Масленица наступает на пяточки, и посетители ждут нашего чая на травах Ботанического сада.

Можно ли трогать руками скульптуры?

Анна Козел:
Сфотографироваться.

Валентин Борздый, скульптор:
У нас сложилась ситуация довольно лояльная, иногда разрешаем трогать, садиться и интерактивно участвовать с этими скульптурами. Но общая мировая практика, что нельзя трогать, потому что это лёд, он очень тяжёлый, что-то может просто свалиться, упасть. Можно повредить, так как есть очень хрупкие детали.

Ледовые и снежные скульптуры, пиротехническое шоу, чай на травах: Ботанический сад приглашает на фестиваль 26 января-1

Страшна ли скульптурам оттепель?

Анна Козел:
Температура в Ботаническом саду всегда ниже на 2-3 градуса, чем в городе. Тем более, мы защищены от потоков транспорта. Скульптуры, пока вот погода позволяет, сохраняются и долго радуют еще посетителей. В прошлом году это было около трёх недель, даже больше.

Ледовые и снежные скульптуры, пиротехническое шоу, чай на травах: Ботанический сад приглашает на фестиваль 26 января-4

Они сами сходят на нет?

Анна Козел:
Сотрудники Ботанического сада следят за тем, чтобы скульптуры были не травмоопасными. Если скульптура уже сходит на нет, то её убирают, оставляют те, которые безопасны.

Ледовые и снежные скульптуры, пиротехническое шоу, чай на травах: Ботанический сад приглашает на фестиваль 26 января-7

Ледовые и снежные скульптуры, пиротехническое шоу, чай на травах: Ботанический сад приглашает на фестиваль 26 января-9

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