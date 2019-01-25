Ледовые и снежные скульптуры, пиротехническое шоу, чай на травах: Ботанический сад приглашает на фестиваль 26 января

Летом-бутоны, зимой – кристаллы. Центральный Ботанический сад Национальной академии наук Беларуси приглашает нас на 5-ый фестиваль-конкурс ледовых и снежных скульптур. Со среды идут активные подготовительные работы – на глазах посетителей Ботанического сада рождаются произведения снежно-ледового искусства.

«Должен быть не сильно большой мороз». Скульптор по льду рассказал о своей работе

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – скульптор – Валентин Борздый и экскурсовод Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси – Анна Козел.

Когда пройдёт выставка и что будет интересного на ней, помимо скульптур?

Анна Козел, экскурсовод Центрального Ботанического сада Национальной академии наук Беларуси:

Начало праздничного мероприятия – в 14.30, и завершение будет в 18.30, будет такое пиротехническое шоу. Я думаю, что всем будет весело и интересно. Тем более ожидается выступление группы «Без билета». Будет интересно молодёжи прийти, посмотреть на творчество своих же сверстников, послушать приятную музыку. У нас есть брендовое мероприятие «Васильковая корона» – Купалье, Масленица наступает на пяточки, и посетители ждут нашего чая на травах Ботанического сада.

Можно ли трогать руками скульптуры?

Анна Козел:

Сфотографироваться.

Валентин Борздый, скульптор:

У нас сложилась ситуация довольно лояльная, иногда разрешаем трогать, садиться и интерактивно участвовать с этими скульптурами. Но общая мировая практика, что нельзя трогать, потому что это лёд, он очень тяжёлый, что-то может просто свалиться, упасть. Можно повредить, так как есть очень хрупкие детали.