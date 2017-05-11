Белорусы Naviband с песней «Гісторыя майго жыцця» прошли в финал «Евровидения»

В Киеве только что завершился второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение». 18 исполнителей, и только 10 путевок в финал.

Представители Беларуси группа Naviband с песней «Гісторыя майго жыцця» прошла в финал.

Жюри и зрители оценили «полет» белорусов на евровизийной сцене. Журналисты уже назвали номер наших артистов сказочным, а дуэт – одним из самых аутентичных за всю историю конкурса. Казалось, вся многотысячная арена подпевает в такт Ксюше и Артему – Heyheyhayayayayo.

Ликуют фанаты «Евровидения» в Беларуси, ликуют социальные сети. Многие поклонники Naviband приехали в столицу Украины, чтобы поддержать наших ребят.

Naviband о выходе в финал «Евровидения»: Гэта неверагодна! Дзякуй кожнаму за падтрымку!

Беларусь принимает участие в главном песенном конкурсе Старого света в 14 раз. В финал наши артисты прошли в пятый раз. Напомним, шестое место Дмитрия Колдуна, завоеванное десять лет назад, пока самый высокий результат Беларуси на «Евровидении».

Таким образом, определились все финалисты «Евровидения». Финальное шоу состоится в субботу, 13 мая.

За главный трофей конкурса – Хрустальный микрофон – будут бороться 26 исполнителей.