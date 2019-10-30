«Мы пойдём дальше». Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами MALFA

Новости России. Максим Фадеев поделился с поклонниками новым видео, в котором рассказал о том, что компания MALFA расторгла контракты с артистами лейбла.
Известный продюсер опубликовал на официальном Youtube-канале MALFА и в своем Instagram-аккаунте новое видео. На записи Фадеев делает официальное заявление.
Максим Фадеев, композитор:
Компания MALFA расторгла контракты со всеми артистами без исключения. При этом мы отдали весь контент артистам в безвозмездное пользование.
При этом продюсер уточнил, что с двумя артистами сейчас идут судебные споры.
Скриншот из видео Youtube-канала MALFA
Максим Фадеев объяснил свое решение тем, что за прошедшие годы компания разрослась до больших размеров и ее стало невозможно контролировать. Режиссер планирует реструктуризировать MALFA. Он видит компанию маленькой и емкой, при том что раньше в ней насчитывалось около 30 артистов.
Максим Фадеев:
Всем своим артистам я желаю всего самого хорошего, я желаю найти себя, найти то, о чем вы мечтаете и стремитесь. А мы пойдем дальше.
На Youtube видеозапись меньше, чем за сутки, собрала более 36 тысяч просмотров. В Instagram-аккаунте Фадеева поклонники оставили слова поддержки и поздравления с новым начинанием.
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