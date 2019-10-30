«Мы пойдём дальше». Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами MALFA

Новости России. Максим Фадеев поделился с поклонниками новым видео, в котором рассказал о том, что компания MALFA расторгла контракты с артистами лейбла.

Известный продюсер опубликовал на официальном Youtube-канале MALFА и в своем Instagram-аккаунте новое видео. На записи Фадеев делает официальное заявление.

Максим Фадеев, композитор:

Компания MALFA расторгла контракты со всеми артистами без исключения. При этом мы отдали весь контент артистам в безвозмездное пользование.

При этом продюсер уточнил, что с двумя артистами сейчас идут судебные споры.