Мужчина использовал танк вместо снегоуборочной машины. Теперь придётся продать
Мужчина хранил у себя во дворе оружие, а также пушки и танк времён Второй мировой войны. Когда об этом узнали правоохранители, они наведались к пенсионеру в гости.
Как сообщает BBC News, в 2015 году сотрудники полиции пришли к 84-летнему пенсионеру, который проживает в немецкой коммуне Хайкендорф, земля Шлезвиг-Гольштейн. Оказалось, что у пожилого мужчины хранится целый арсенал.
Помимо прочего, на участке находились танк «Пантера» без гусениц, а также зенитная пушка. Чтобы изъять всё вооружение у пенсионера, пришлось обратиться за помощью к армии. 20 солдатам потребовалось почти 9 часов, чтобы увезти танк.
2 августа 2021 года мужчина был приговорён к 14 месяцам тюрьмы условно и оштрафован на 250 тысяч евро (297 тысяч долларов), а также его обязали за два года продать или подарить своё имущество музеям или коллекционерам.
Фото: Axel Heimken/DPA via AP
В настоящее время заинтересованность танком уже выразил один музей США, а немецкие коллекционеры уточняют, какое вооружение есть у пенсионера. Что интересно, «Пантеру» мужчина использовал вместо снегоуборочной машины.
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