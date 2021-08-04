Мужчина использовал танк вместо снегоуборочной машины. Теперь придётся продать

Мужчина хранил у себя во дворе оружие, а также пушки и танк времён Второй мировой войны. Когда об этом узнали правоохранители, они наведались к пенсионеру в гости.

Как сообщает BBC News, в 2015 году сотрудники полиции пришли к 84-летнему пенсионеру, который проживает в немецкой коммуне Хайкендорф, земля Шлезвиг-Гольштейн. Оказалось, что у пожилого мужчины хранится целый арсенал.