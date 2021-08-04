Прямой эфир

Мужчина использовал танк вместо снегоуборочной машины. Теперь придётся продать

04 августа 2021 14:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мужчина хранил у себя во дворе оружие, а также пушки и танк времён Второй мировой войны. Когда об этом узнали правоохранители, они наведались к пенсионеру в гости.

Как сообщает BBC News, в 2015 году сотрудники полиции пришли к 84-летнему пенсионеру, который проживает в немецкой коммуне Хайкендорф, земля Шлезвиг-Гольштейн. Оказалось, что у пожилого мужчины хранится целый арсенал.

Мужчина использовал танк вместо снегоуборочной машины. Теперь придётся продать-1

Фото: Carsten Rehder/DPA 

Помимо прочего, на участке находились танк «Пантера» без гусениц, а также зенитная пушка. Чтобы изъять всё вооружение у пенсионера, пришлось обратиться за помощью к армии. 20 солдатам потребовалось почти 9 часов, чтобы увезти танк.

2 августа 2021 года мужчина был приговорён к 14 месяцам тюрьмы условно и оштрафован на 250 тысяч евро (297 тысяч долларов), а также его обязали за два года продать или подарить своё имущество музеям или коллекционерам.

Мужчина использовал танк вместо снегоуборочной машины. Теперь придётся продать-4

Фото: Axel Heimken/DPA via AP

В настоящее время заинтересованность танком уже выразил один музей США, а немецкие коллекционеры уточняют, какое вооружение есть у пенсионера. Что интересно, «Пантеру» мужчина использовал вместо снегоуборочной машины.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что ещё нельзя делать. Например, нельзя предлагать случайной прохожей поиграть в мяч (здесь подробнее).

# Коллекционирование # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почему «Скала» и где кубики пресса? Дуэйн Джонсон ответил на популярные вопросы поклонников
04 августа 2021 09:18

Почему «Скала» и где кубики пресса? Дуэйн Джонсон ответил на популярные вопросы поклонников

Можно попробовать домашний сыр и погладить животных. Чем заняться туристу на семейной экоферме в Подолянах?
03 августа 2021 12:03

Можно попробовать домашний сыр и погладить животных. Чем заняться туристу на семейной экоферме в Подолянах?

Отчаяние, недовольство и крутость. Показываем смешные фотографии котиков
01 августа 2021 12:00

Отчаяние, недовольство и крутость. Показываем смешные фотографии котиков