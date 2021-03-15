Занятия проводятся один на один с учителем. Можно ли выучить иностранный язык дистанционно?

В стремительно развивающемся мире знание иностранных языков просто необходимо. На одном только английском разговаривает больше миллиарда людей. Языки учат не только в школе, но и с помощью различных приложений, курсов и занятий через интернет. Онлайн-обучение стало новым витком образования в условиях пандемии. Преимущество очевидно: для урока не нужно выходить из дома. Уже появились и те, кто оценил такой сервис по достоинству.

Ольга Курусенок, ученица онлайн-школы:

Можно подобрать свое удобное время, особенно как у меня несколько работ. И мне нравится, что мне не нужно думать, когда мне поставить урок, это делается в свободное для меня время. Преподаватель подбирается для тебя, ты всегда можешь выбрать человека, к которому ты расположен.

Кристина Прохоренко, администратор онлайн-школы:

Онлайн учиться удобно, потому что не надо тратить время на дорогу, можно заниматься в удобное для ученика время, под рукой может быть просто даже телефон, подключаетесь к преподавателю и занимаетесь.

Занятия проводятся один на один с учителем. Такой формат максимально эффективен, ведь все внимание преподавателя сконцентрировано на одном ученике. Во время урока вы лично можете видеть наставника и одновременно выполнять задания на обучающей платформе. Встречаться в Сети можно из любой точки земного шара. Достаточно интернет соединения и часа свободного времени.

Виктория Ткач, преподаватель онлайн-школы:

Обычная школа – это фиксированный график работы и учебы, в конкретное время проходят занятия, к которым нужно и стиль выбирать как учителю, так и ученику. Если же занятия проходят дома, то согласовывается, как кому удобно. Плюс нет дресс-кода, что очень удобно.

Домашку никто не отменял. Будьте готовы выполнять дополнительные упражнения. Речь не только о тестах. Задания включают чтение, аудирование, изучение новой лексики и тренировку письма. Не подойдут новые технологии тем, кто не силен в компьютере. К общению с этим агрегатом нужно еще приноровиться. Если интернет-связь неустойчивая – занятия пользы не принесут.