Модная обувь весны-2019. Показываем коллекции для женщин, мужчин и детей

Запахло весной не только на улице, но и в гардеробе. Продефилировать по бликующему в солнечных лучах асфальту предлагаем в новой паре обуви «Марко». Стук каблучков оповестит о вашем появлении. Круглые, расклешённые, бочонки или копытца – главное по вкусу подобрать модную форму.

Устойчивый и весьма приземленный «киттен хил» – фаворит этого сезона. Уравновешивает бурную фантазию дизайнеров цветовая гамма обуви в природных оттенках. Софья Пчёлко, ведущий модельер обувного холдинга «Марко»:

Также в моде тема милитари. Она приобретает новое звучание и кроме привычных всем полуботинок или молодёжных полуботинок цвета хаки, этот стиль мы прослеживаем в моделях классических лодочек или ботинок.

Кожаные «ботинки с характером» поддержат стиль «рок-звезды». Рифлёная подошва, цепи и металлические заклёпки – для смелых и дерзких.

Оксфорды и лоферы на массивной платформе в сочетании с верхом, выполненном в технике лазерной гравировки, обязательно попадут в такт городского ритма.

Инна Воропаева, ведущий художник-модельер ОАО «Красный Октябрь» обувного холдинга «Марко»:

Сегодня любой покупатель хочет иметь в своём гардеробе не менее 2-3 пар обуви, чтобы легко менять свой образ. С этой задачей поможет справиться коллекция обуви из качественных синтетических материалов. Мы рады предложить модели обуви в спортивном стиле. Это модели с бархатистой поверхностью, с металлической отделкой, также декорированы бусинками, имеют отделку кружева. Мягкая, лёгкая, гибкая обувь.

От цвета бургунди до графитового с яркими языками подкладки – весенняя коллекция мужской обуви удивляет палитрой и подкупает неповторимой фактурой моделей. Юлия Канцевич, художник-модельер холдинга «Марко»:

Из отделок снова набирает популярность рептилия, также актуальной фактурой является имитация плетения. Это придаёт классической модели игривость. Также несомненным трендом этого сезона является эклектика: это сочетание классического верха с более спортивной повседневной подошвой.

Подражать разрешается. Тенденции взрослой моды успешно перекочевали в детскую. Грубые подошвы, металлизированные кожи, блестящие фактуры, лаки – юные модники будут в восторге.

Юлия Канцевич:

Но помимо моды и красоты, для детской обуви самое важное – удобство в эксплуатации, комфортность, мягкость. Наши модели представлены, в основном, на облегчённых подошвах. Все модели для детей имеют застёжку «велкро».