Лунный календарь на 24 мая: день важных поступков

24 мая – 20-ый лунный день. День важных поступков – если что-то давно планировали, но откладывали, самое время сделать это. Сейчас всё невозможное – возможно. Меньше отдыха, больше действия – удачным будет любое начинание: от рабочих дел до бытовых.

День прекрасно подходит для общения: заводите новые знакомства, укрепляйте дружеские отношения. В это время вы узнаете много нового, поймёте нечто важное и просто хорошо проведёте время.

Хороший день для того, чтобы отказаться от плохих привычек, например, курения. Пить сегодня тоже не стоит. Не ешьте мясо, а лучше и вовсе устройте себе разгрузочный день. Хорошо сходить в баню, сауну.