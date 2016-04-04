Леонардо Ди Каприо оказал финансовую помощь тропическим лесам Суматры

Новости Индонезии. Вскоре после получения премии «Оскар» за лучшую актёрскую игру Леонардо Ди Каприо посетил национальный парк Mount Leuser в Индонезии, сообщает The Guardian. В своей речи актёр затронул тему последствий изменения климата: он оказывает поддержку местным группам по защите экосистем. Леонардо Ди Каприо (в Instagram):

Мой фонд оказывает помощь местным организациям, целью которых является развитие национального парка Лёсер. Угрозу для экосистем парка представляют плантации пальмового масла, шахты и транспортировка древесины.

На фото актёр запечатлен вместе с представителями организации и двумя слонами, находящимися под угрозой исчезновения. Леонардо Ди Каприо (в Instagram):

Тропические леса считаются одной из самых лучших сохранившихся на земле сред обитания для сумартанских слонов, чьё существование поставлено под серьёзную угрозу. В этих лесах некоторые стада диких слонов до сих пор перемещаются по древним миграционным путям.

Расширение плантаций пальмового масла влечет за собой разделение лесов. Вырубаются основные пути для миграции слонов, и это значительно затрудняет их поиск приземлемых источников воды и пищи.



Фото. instagram.com/leonardodicaprio/

Согласно данным общественно-политической организации Ачеха, экология Индонезии играет ключевую роль в регулировании климата Земли, предотвращая загрязнение атмосферы углекислым газом и задерживая большие массы углекислого газа на низменностях и торфяниках. Из заявления общественно-политической организации Ачеха: Жизни местного населения напрямую зависят от экологии Лёсера. Это основной источник чистой питьевой воды. Благодаря водоразделам на территории этих лесов угроза экологических катастроф региона стала не такой осязаемой. Из-за подобных бедствий мы потеряли не только много жизней, но и миллионов долларов.



Фото. instagram.com/leonardodicaprio/