Лера Кудрявцева показала нежные фото с годовалой дочкой и мужем

Новости России. Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками новыми фотографиями. 48-летняя телеведущая опубликовала фото с годовалой дочкой Марией и 32-летним мужем Игорем Макаровым. На совместном кадре отца и дочери Кудрявцева написала: «Мои». Сладкие парочки. Как выглядят мужья медийных и успешных женщин

Фото: instagram.com/leratv

Затем телеведущая показала фанатам фото с собой и малышкой в теплых нарядах. Звездная мама выбрала для прогулки розовый комплект.

Фото: instagram.com/leratv

Лера Кудрявцева души не чает в дочери и поэтому часто публикует ее очаровательные фото в своих соцсетях. На последнем кадре маленькая Мария запечатлена в халате на фоне бассейна.

Фото: instagram.com/leratv