Лера Кудрявцева показала нежные фото с годовалой дочкой и мужем
Новости России. Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками новыми фотографиями.
48-летняя телеведущая опубликовала фото с годовалой дочкой Марией и 32-летним мужем Игорем Макаровым. На совместном кадре отца и дочери Кудрявцева написала: «Мои».
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Фото: instagram.com/leratv
Затем телеведущая показала фанатам фото с собой и малышкой в теплых нарядах. Звездная мама выбрала для прогулки розовый комплект.
Фото: instagram.com/leratv
Лера Кудрявцева души не чает в дочери и поэтому часто публикует ее очаровательные фото в своих соцсетях. На последнем кадре маленькая Мария запечатлена в халате на фоне бассейна.
Фото: instagram.com/leratv
Известная телеведущая любит делиться с подписчиками соцсетей фотографиями Марии на развивающих занятиях для малышей. Смешные кадры смотрите здесь.