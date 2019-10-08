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Лера Кудрявцева показала нежные фото с годовалой дочкой и мужем

08 октября 2019 08:31
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Новости России. Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками новыми фотографиями.

48-летняя телеведущая опубликовала фото с годовалой дочкой Марией и 32-летним мужем Игорем Макаровым. На совместном кадре отца и дочери Кудрявцева написала: «Мои».

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Лера Кудрявцева показала нежные фото с годовалой дочкой и мужем-1

Фото: instagram.com/leratv

Затем телеведущая показала фанатам фото с собой и малышкой в теплых нарядах. Звездная мама выбрала для прогулки розовый комплект.

Лера Кудрявцева показала нежные фото с годовалой дочкой и мужем-4

Фото: instagram.com/leratv

Лера Кудрявцева души не чает в дочери и поэтому часто публикует ее очаровательные фото в своих соцсетях. На последнем кадре маленькая Мария запечатлена в халате на фоне бассейна.

Лера Кудрявцева показала нежные фото с годовалой дочкой и мужем-7

Фото: instagram.com/leratv

Известная телеведущая любит делиться с подписчиками соцсетей фотографиями Марии на развивающих занятиях для малышей. Смешные кадры смотрите здесь

# калейдоскоп # Лера Кудрявцева # Игорь Макаров

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