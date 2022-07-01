Восстановление БНТУ и первый Уимблдонский турнир. Что произошло 1 июля в истории?

Международный день шутки

1 июля отмечается Международный день шутки. Это день, когда можно по-настоящему посмеяться. Он побуждает людей делиться своими анекдотами, юмористическими видео и забавными электронными письмами с другими, а также это день, когда можно отложить в сторону все проблемы и неприятности. Когда все люди больше смеются и на время забывают о своей печали, это во многом помогает сделать мир лучше. Воспользуйтесь этим днем как возможностью безобидно пошутить обо всем, что только возможно.

Сразу два высших учебных заведения Беларуси отмечают 1 июля свой день рождения. Официальная дата создания Могилевского учительского института – 1 июля 1913 года. Первый выпуск учителей в количестве 33 человек состоялся в 1916 году. В институте тогда работало восемь преподавателей. В декабре 1918 года учительский институт стал педагогическим и получил статус высшего учебного заведения. А с 1997-го – это Могилевский государственный университет им. Кулешова.

1 июля 1933 года Совнарком БССР принял решение о восстановлении политехнического института, в котором в сентябре 1933 года работали уже 120 преподавателей и действовало 20 кафедр, а также обучались около 1200 студентов. После провозглашения суверенитета Беларуси в 1991 году политехнический институт преобразован в Белорусскую государственную политехническую академию. А с 2002 года академия стала Белорусским национальным техническим университетом. Оба вуза подготовили тысячи специалистов высокого класса, среди которых много людей, прославивших родную страну: известные деятели науки, промышленности, профессиональные политики и управленцы, общественные деятели, спортсмены и деятели культуры и искусства.

145 лет назад открылся первый Уимблдонский теннисный турнир