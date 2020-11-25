Кольцо, мыло, телефон. Узнали про самые дорогие вещи, которые сможет купить себе только настоящий богач
Есть в современном мире один неприятный момент. Раньше человек мог сравнивать себя только с соседями, родственниками и некоторыми людьми, про которых распускали слухи.
Но теперь, в эпоху глобализации, мы можем сравнить себя с самыми успешными людьми планеты. Например, с Биллом Гейтсом, Илоном Маском или Марком Цукербергом. Последний вообще может стать источником комплексов, ведь он заработал свой первый миллиард долларов уже к 23 годам.
Несмотря на своё огромное состояние, многие миллиардеры живут относительно «скромно». Во всяком случае, они могли бы позволить себе куда более роскошную жизнь. Однако есть компании, которые ориентируются как раз на богачей и создают невероятно дорогие изделия. Давайте выясним, сколько стоят самые дорогие варианты вещей, которые можно найти практически в любом доме.
Мыло
Обычный кусок мыла можно купить за копейки. Буквально. Однако в зависимости от пожеланий его стоимость может возрасти до пары десятков долларов. Но истинным рекордсменом является мыло, которое продаётся за 2,8 тысячи долларов. В его состав входят 17 граммов золота, бриллиантовый порошок, очищенное оливковое масло, органический мёд, агаровое масло и финики.
Фото: instagram.com/beirutcomwebsite
Телефон
Самые простенькие кнопочные телефоны сегодня можно купить за 10-20 долларов. А если б/у, то ещё дешевле. Но самый дорогой мобильник стоит около 8 миллионов долларов. Называется он Diamond Rose Edition, был произведён Apple. На его создание потребовалось более 500 бриллиантов, задняя панель сделана из золота. Главная кнопка представляет собой розовый бриллиант в 7,4 карата.
Фото: instagram.com/samyj_samyj
Матрас
Исключительно дешёвые матрасы, которые нужны, чтобы не спать на полу, можно раздобыть за 10-20 долларов. Самые дорогие матрасы элитных брендов обойдутся в 70 тысяч долларов. Но канадский рэпер Дрейк заказал для себя матрас Grand Vividus за 390 тысяч долларов. Он изготовлен из конского волоса, углы обшиты шагреневой кожей, прибитой золотыми гвоздями. Матрас был произведён при сотрудничестве с известным дизайнером и художником. На создание Grand Vividus потребовалось около 600 часов.
Фото: twitter.com/ahandforhandma1
Кольцо
Простое колечко из хрома или серебра можно купить за 5 долларов или даже дешевле. А вот The World’s First Diamond Ring обойдётся не меньше чем в 70 миллионов долларов. Вес изделия составляет 150 карат, оно выточено из сплошного алмаза.
Фото: twitter.com/Steel_web
Самая дорогая обувь
Дешёвые женские туфли можно найти за 10 долларов или меньше. Самые дорогие туфли были изготовлены не просто ради того, чтобы они стали самыми дорогими, а специально по заказу покупательницы. Туфли The Passion Diamond оцениваются в 17 миллионов долларов. Они сделаны из шёлка и золота, инкрустированы 236 небольшими бриллиантами и двумя 15-каратными камнями.
Фото: instagram.com/fluxurymagazine
Ручка
Даже трудно сказать, насколько дешёвую можно найти ручку. А недавним рекордсменом по дороговизне считалась ручка стоимостью 700 тысяч долларов, но в мире было целых 9 экземпляров, что уже не выглядит так уж элитно. Поэтому сейчас есть ручка Fulgor Nocturnus, которая оценивается в 8 миллионов долларов. На её изготовление потребовалось 2197 драгоценных камней, включая редкие чёрные бриллианты и красные рубины. Кстати, при создании ручки использовался принцип золотого сечения.
Фото: instagram.com/jetsetnews
Часы
Обычные наручные часы можно купить за 5-10 долларов. Дорогие швейцарские часы обойдутся в 18-30 тысяч долларов. Недавний рекордсмен Chopard 201-Carat Watch оценивается в 25 миллионов. А современным рекордсменом являются женские часы Graff Diamonds Hallucination стоимостью 55 миллионов долларов. Наверняка найдутся люди, которые скажут, что они выглядят так себе. Но какая разница, как выглядят часы, если ты носишь на руке 55 миллионов баксов?
Фото: twitter.com/fayezkhwaja
Кстати, ранее мы рассказывали, благодаря чему знаменитости попадают в список Forbes. Им помогают косметика, спорт и телешоу (здесь подробнее).