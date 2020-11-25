Кольцо, мыло, телефон. Узнали про самые дорогие вещи, которые сможет купить себе только настоящий богач

Есть в современном мире один неприятный момент. Раньше человек мог сравнивать себя только с соседями, родственниками и некоторыми людьми, про которых распускали слухи.

Но теперь, в эпоху глобализации, мы можем сравнить себя с самыми успешными людьми планеты. Например, с Биллом Гейтсом, Илоном Маском или Марком Цукербергом. Последний вообще может стать источником комплексов, ведь он заработал свой первый миллиард долларов уже к 23 годам.

Несмотря на своё огромное состояние, многие миллиардеры живут относительно «скромно». Во всяком случае, они могли бы позволить себе куда более роскошную жизнь. Однако есть компании, которые ориентируются как раз на богачей и создают невероятно дорогие изделия. Давайте выясним, сколько стоят самые дорогие варианты вещей, которые можно найти практически в любом доме.

Мыло

Обычный кусок мыла можно купить за копейки. Буквально. Однако в зависимости от пожеланий его стоимость может возрасти до пары десятков долларов. Но истинным рекордсменом является мыло, которое продаётся за 2,8 тысячи долларов. В его состав входят 17 граммов золота, бриллиантовый порошок, очищенное оливковое масло, органический мёд, агаровое масло и финики.