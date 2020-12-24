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«Когда они узнают, что у нас муравьи – сразу тут толпа целая». Минчане завели необычных питомцев

24 декабря 2020 08:47
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Кристина Сушкевич, корреспондент:
Котики уже не в тренде. Муравьиные фермы набирают популярность в Беларуси. Расскажем, почему минчане заводят таких питомцев и как за ними ухаживать.

«Когда они узнают, что у нас муравьи – сразу тут толпа целая». Минчане завели необычных питомцев -1

Все мы в детстве подходили к муравейнику и тревожили рабочих насекомых палками, наблюдая, как они разбегаются. Сейчас можно следить за их жизнью, не выходя из дома, с помощью искусственного муравейника – формикария.

Руслан Сакольчик, разработчик, производитель муравьиных ферм:
Муравьиная ферма – это искусственно созданные условия для содержания муравьев дома. Она состоит из нескольких слоев оргстекла, внутри залита гипсовая плита, которая создает нужный микроклимат внутри.  

«Когда они узнают, что у нас муравьи – сразу тут толпа целая». Минчане завели необычных питомцев -4

Следить за такими питомцами несложно. Кормить их надо один раз в два месяца специальной зерновой культурой. 1-2 раза в неделю добавлять немного воды в пробирку для увлажнения, без достаточного количества влаги не сможет жить ни один организм.

«Когда они узнают, что у нас муравьи – сразу тут толпа целая». Минчане завели необычных питомцев -7

Руслан Сакольчик:
Самое сложное – это, наверное, только убрать мусор из арены. Вы должны полностью получить консультацию от продавца, как пользоваться этим формикарием.

«Когда они узнают, что у нас муравьи – сразу тут толпа целая». Минчане завели необычных питомцев -10

Почему минчане выбирают таких питомцев? Семья Навицких часто путешествует, а муравьи не доставят хлопот: их не надо ежедневно кормить и выгуливать.

Светлана Навицкая:
Мы начали разговаривать, что было бы интересно что-то, потом мне (как блогеру) через две недели пишут: «А не хотите ли вы муравьев?».

«Когда они узнают, что у нас муравьи – сразу тут толпа целая». Минчане завели необычных питомцев -13

Так в семье появились муравьи-трудяги. Они занимают мало места, а дети любят наблюдать за их активностью, ведь в этом маленьком мире всегда что-то происходит. Муравьи делятся на касты: рабочие, няньки и солдаты. Няньки ухаживают за личинками, солдаты охраняют территорию, а рабочие собирают запасы пищи и убирают мусор.

«Когда они узнают, что у нас муравьи – сразу тут толпа целая». Минчане завели необычных питомцев -16

Светлана Навицкая:
Когда в гости приходишь, там котики, собачки, тогда дети сами между собой играют. А когда они узнают, что у нас муравьи – сразу тут толпа целая.

«Когда они узнают, что у нас муравьи – сразу тут толпа целая». Минчане завели необычных питомцев -19

У минчанина Дмитрия в коллекции более 25 колоний различных видов муравьев. Признается, что после тяжелого дня наблюдение за работягами успокаивает.

Дмитрий Сущицкий:
В 2017 году я шел домой после работы и случайно летом увидел ползучего большого муравья. Я его взял с собой домой, залез в интернет, ознакомился с литературой по этому виду. Нашел вид этого муравья, оказалось, это садовый муравей.

«Когда они узнают, что у нас муравьи – сразу тут толпа целая». Минчане завели необычных питомцев -22

Так разведение муравьев стало хобби. И в таком деле приходится учитывать множество нюансов.

Дмитрий Сущицкий:
Они в пробирках находятся, потому что это так называемое сообщество мирмикиперов – инкубаторы, здесь королева проходит адаптацию перед тем, как ее переселить в полноценный формикарий.

«Когда они узнают, что у нас муравьи – сразу тут толпа целая». Минчане завели необычных питомцев -25

Коллекция таких питомцев – настоящая гордость для героя. Помимо нескольких ферм, у Дмитрия есть биотоп, где обитают колонии муравьев с мокрицами. Удивительно, но они стали жить с хищными муравьями. Некоторые виды Дмитрий находил случайно на улице.

«Когда они узнают, что у нас муравьи – сразу тут толпа целая». Минчане завели необычных питомцев -28

Дмитрий Сущицкий:
Просто случайно сидел в машине, уже закончил поиски, эта королева у меня возле машины ползла. Я удивился, поднял, думал, что ошибся, это не тот вид.

Уход за этими интересными существами прост, к тому же муравьи не могут убежать из формикария, они не приспособлены к жизни за пределами своего искусственного муравейника. Такое новое для Беларуси хобби только набирает обороты и позволяет с головой погрузиться в познание огромного мира.

# Насекомые # калейдоскоп # Кристина Сушкевич # Руслан Сакольчик # Светлана Навицкая # Дмитрий Сущицкий # Фотофакт # общество

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