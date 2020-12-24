«Когда они узнают, что у нас муравьи – сразу тут толпа целая». Минчане завели необычных питомцев

Кристина Сушкевич, корреспондент:

Котики уже не в тренде. Муравьиные фермы набирают популярность в Беларуси. Расскажем, почему минчане заводят таких питомцев и как за ними ухаживать.

Все мы в детстве подходили к муравейнику и тревожили рабочих насекомых палками, наблюдая, как они разбегаются. Сейчас можно следить за их жизнью, не выходя из дома, с помощью искусственного муравейника – формикария. Руслан Сакольчик, разработчик, производитель муравьиных ферм:

Муравьиная ферма – это искусственно созданные условия для содержания муравьев дома. Она состоит из нескольких слоев оргстекла, внутри залита гипсовая плита, которая создает нужный микроклимат внутри.

Следить за такими питомцами несложно. Кормить их надо один раз в два месяца специальной зерновой культурой. 1-2 раза в неделю добавлять немного воды в пробирку для увлажнения, без достаточного количества влаги не сможет жить ни один организм.

Руслан Сакольчик:

Самое сложное – это, наверное, только убрать мусор из арены. Вы должны полностью получить консультацию от продавца, как пользоваться этим формикарием.

Почему минчане выбирают таких питомцев? Семья Навицких часто путешествует, а муравьи не доставят хлопот: их не надо ежедневно кормить и выгуливать. Светлана Навицкая:

Мы начали разговаривать, что было бы интересно что-то, потом мне (как блогеру) через две недели пишут: «А не хотите ли вы муравьев?».

Так в семье появились муравьи-трудяги. Они занимают мало места, а дети любят наблюдать за их активностью, ведь в этом маленьком мире всегда что-то происходит. Муравьи делятся на касты: рабочие, няньки и солдаты. Няньки ухаживают за личинками, солдаты охраняют территорию, а рабочие собирают запасы пищи и убирают мусор.

Светлана Навицкая:

Когда в гости приходишь, там котики, собачки, тогда дети сами между собой играют. А когда они узнают, что у нас муравьи – сразу тут толпа целая.

У минчанина Дмитрия в коллекции более 25 колоний различных видов муравьев. Признается, что после тяжелого дня наблюдение за работягами успокаивает. Дмитрий Сущицкий:

В 2017 году я шел домой после работы и случайно летом увидел ползучего большого муравья. Я его взял с собой домой, залез в интернет, ознакомился с литературой по этому виду. Нашел вид этого муравья, оказалось, это садовый муравей.

Так разведение муравьев стало хобби. И в таком деле приходится учитывать множество нюансов. Дмитрий Сущицкий:

Они в пробирках находятся, потому что это так называемое сообщество мирмикиперов – инкубаторы, здесь королева проходит адаптацию перед тем, как ее переселить в полноценный формикарий.

Коллекция таких питомцев – настоящая гордость для героя. Помимо нескольких ферм, у Дмитрия есть биотоп, где обитают колонии муравьев с мокрицами. Удивительно, но они стали жить с хищными муравьями. Некоторые виды Дмитрий находил случайно на улице.