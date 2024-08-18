Когда не стоит заниматься посадкой и пересадкой растений? Лунный календарь

18 и 19 августа – являются неплодородными днями. Луна в этот период будет находиться в знаке Водолея. И пусть время не самое удачное для посадки или пересадки растений, им можно удачно воспользоваться и заняться обработкой участка от сорняков. Особенно эффективно бороться со злаковыми сорняками, если они еще не достигли высоты более 15 см. Помните, обработка должна проводиться в благоприятные погодные условия, желательно утром или вечером, чтобы избежать ожогов растений от солнца и обеспечить наилучшее проникновение препарата.