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Когда не стоит заниматься посадкой и пересадкой растений? Лунный календарь

18 августа 2024 07:04
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем!

Когда не стоит заниматься посадкой и пересадкой растений? Лунный календарь-2

18 и 19 августа – являются неплодородными днями. Луна в этот период будет находиться в знаке Водолея. И пусть время не самое удачное для посадки или пересадки растений, им можно удачно воспользоваться и заняться обработкой участка от сорняков. Особенно эффективно бороться со злаковыми сорняками, если они еще не достигли высоты более 15 см. Помните, обработка должна проводиться в благоприятные погодные условия, желательно утром или вечером, чтобы избежать ожогов растений от солнца и обеспечить наилучшее проникновение препарата.

Когда не стоит заниматься посадкой и пересадкой растений? Лунный календарь-4

20 и 21 августа – благоприятное время для полива и посева. В эти дни также можно собрать урожай, который планируете съесть или переработать на консервацию. Этот период идеально подходит для обновления грядок с зелеными культурами, что позволит получить больше вкуса и витаминов из молодой поросли. Помните, в течение всего августа еще есть возможность посеять разнообразную зелень, в частности: укроп, лук на перо, петрушку, базилик и руколу.

# Ольга Войтенкова

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