Каждому человеку по котику! Рассказываем, почему пушистые друзья делают нашу жизнь лучше

Кошки – невероятные создания, способные привнести радость и позитив в жизнь хозяев. Многие люди, которые имеют домашних кошек, знают, что их пушистые спутники обладают особым влиянием на их эмоциональное, физическое и психическое состояние. Но как именно четверолапые любимцы влияют на нас? Давайте разберемся. Снижение стресса и улучшение настроения Многие исследования показывают, что простое поглаживание кошки может снижать уровень стресса и повышать уровень гормона счастья – серотонина. Кошки могут быть успокаивающими и отвлекающими, они создают атмосферу спокойствия в доме.

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Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний Исследования показывают, что усатый питомец может снижать артериальное давление, что в свою очередь уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Простое наблюдение за игрой кошки или ее мурлыканье имеют положительный эффект на наше здоровье. Борьба с одиночеством и улучшение социальных связей Кошки являются идеальными домашними компаньонами, особенно для тех, кто живет один. Они могут быть хорошими слушателями и заботливыми спутниками. Кроме того, прогулки с кошкой или общение на кошачьих форумах предоставляют возможность заводить новые знакомства и улучшать социальные навыки. Улучшение сна Коты известны своей способностью быть прекрасными спутниками сна. Их мягкая шерсть и урчание действуют успокаивающе и помогают нам засыпать быстрее и глубже. Кроме того, многие кошки беззаботно спят рядом с хозяином, что создаёт ощущение уюта и безопасности.

Фото: pixabay.com