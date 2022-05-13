Косметика с ковровой дорожки. Бьюти-находки от Леди Гаги, Селены Гомез и Рианны, за которые не стыдно

Сегодня каждая уважающая себя селебрити стремится открыть свой бизнес по производству косметики. И это окупается – армия фанатов молниеносно сметает новоиспеченные румяна, туши и блески с полок магазинов. Но часто «кусачая» цена не соответствует качеству, а знаменитость рискует упасть наштукатуренным лицом бренда в грязь. И, вдобавок, заработать дурную славу на просторах соцсетей. Но не будем о грустном. Расскажем только о товарах, которые уже полюбили девушки по всему миру и наперебой советуют подружкам. Хайлайтер и блеск от Рианны

Фото: instagram.com/fentybeauty

Блеск для вас все еще синоиним жирной, липкой субстанции, которая держится на губах полчаса? Что же, производители косметики для бренда Рири не зря едят свой хлеб. Помимо «дорогой» и неубиваемой упаковки, блески Gloss Bomb не скатываются на губах, сияют и выглядят круто. К тому же, они комфортно наносятся (без ощущения «стекла») и увлажняют губы лучше гигиеничек. Стойкость – до первого перекуса или 2-3 часа активных разговоров. Цена ближе к люксовой косметике, но, при сравнении по принципу объем-стоимость, 9 милилитров сияния от Рианны не уступает более дешевым собратьям из масс-маркета. А по качеству – на две головы выше.

Фото: instagram.com/fentybeauty

Еще один маст-хэв от певицы, по мнению интернет-сообщества, – хайлайтер Diamond bomb из той же линейки. Название говорит само за себя – упаковка в форме алмаза как бы намекает, что у вас в руках настоящая драгоценность. Продукт расходуется очень экономично: одного взмаха кисти достаточно, чтобы ваше лицо ослепляло встречных водителей. Однако любителям теплой гаммы новинка может не зайти – уж слишком она «ледяная». Но производители очень скоро обещают и золотистую версию блестяшки. Кремовые румяна от Селены Гомез

Фото: instagram.com/rarebeauty

Румяна – большая страсть многих девушек. Но часто обладательницы жирной кожи с опаской смотрят в сторону кремовых продуктов. В этом случае напрасно. Лаконичная баночка в оттенке пыльной розы скрывает стойкую, но очень естественную «помадку» для щечек. Она не проваливается в поры, немного «фотошопит» кожу, накладывая природный румянец и блеск. При этом не создает эффект свекольных кругов – оттенок хорошо тушуется, не оставляя пятен. Держится уверенно – до 6 часов даже в теплую погоду. Яркий взгляд от Леди Гаги

Фото: instagram.com/hauslabs

Звезда ковровых дорожек признавалась – будучи подростком, она не чувствовала себя привлекательной. А понять свою красоту и открыться ей помогли тени, помада и тональный крем. Макияжи уже взрослой Стефани (настоящее имя Гаги) то максимально яркие и вычурные, бросающие вызов, то с эффектом «мейкап без мейкапа» – кажется, что на звезде нет ни грамма косметики. Результатом ее трудов стали 50 средств, визитная карточка которых – насыщенная подводка для глаз. Стрелки получаются очень легко благодаря упаковке в форме фломастера. Аппликатор тонкий, оставляет черную, как ночь, тонкую линию и мгновенно застывает. Поэтому риск нечаянно чихнуть и открыть глаза «пандой» во время нанесения равен нулю. Даже мицеллярной водой средство смывается не сразу.

Фото: instagram.com/hauslabs