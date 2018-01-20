Кардашьян назвала дочь в честь города, где вырос Канье Уэст

Новости США. Звёздная чета Кардашьян и Уэст назвали третьего ребёнка Чикаго.
Об этом на своей страничке в Twitter рассказала счастливая мать. Поклонники американской актрисы предполагают, что ребёнка назвали в честь города, где вырос Уэст. Подписчики Кардашьян в Twitter прокомментировали выбор имени малыша.
«Я достиг совершенного нового уровня. Я знал, что ты собираешься это сделать»,
«А почему не Дикий Запад? У вас был шанс»,
«Лучше было выбрать имя Сакраменто»,
«Счастья тебе и Канье»,
«Господи, серьёзно? Бедная девочка».
Дочь звёздной пары выносила суррогатная мать. Брата Чикаго зовут Сейнт (святой) Уэст, а сестру – Норт (Север) Уэст.
О рождении третьего ребёнка Ким сообщила 15 января – здесь подробнее.