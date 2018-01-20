Кардашьян назвала дочь в честь города, где вырос Канье Уэст

Новости США. Звёздная чета Кардашьян и Уэст назвали третьего ребёнка Чикаго.

Об этом на своей страничке в Twitter рассказала счастливая мать. Поклонники американской актрисы предполагают, что ребёнка назвали в честь города, где вырос Уэст. Подписчики Кардашьян в Twitter прокомментировали выбор имени малыша.

«Я достиг совершенного нового уровня. Я знал, что ты собираешься это сделать»,

«А почему не Дикий Запад? У вас был шанс»,

«Лучше было выбрать имя Сакраменто»,

«Счастья тебе и Канье»,

«Господи, серьёзно? Бедная девочка».

Дочь звёздной пары выносила суррогатная мать. Брата Чикаго зовут Сейнт (святой) Уэст, а сестру – Норт (Север) Уэст.