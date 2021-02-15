Как справляться с негативными эмоциями? Советы психолога

Дурной пример заразителен. Эмоции, как вирусная программа, инфицируют мгновенно и незаметно. Чем более чувствительный человек, тем слабее его эмоциональный иммунитет.

Ольга Гома, детский и семейный психолог:

Когда другой человек испытывает, например, раздражение или гнев, то мы начинаем его испытывать тоже. Это все благодаря зеркальным нейронам, мы начинаем чувствовать то, что чувствует другой человек. Очень хорошо это заметно на детях: если ребенку улыбнуться, он улыбнется в ответ, если мама на ребенка кричит, он начинает бить ее, если же мама расстроена и плачет, то ребенок рядом садится и тоже грустит.

Помните, что источником заражения можете оказаться и вы, потому важно уметь идентифицировать свои чувства. Ольга Гома:

К сожалению, люди очень часто путают эмоции. Например, они думают, что испытывают обиду, но на самом деле они злятся и, подавляя эту злость, у них возникает обида. Поэтому очень важно называть эмоции, выражать их, объяснить самому себе, почему я это чувствую и что мне дальше с этим делать.

Будучи разгневанным, не стоит спускать всех собак на окружающих, но и держать их на привязи не рекомендуется. Эмоциям необходимо давать выход. Ольга Гома:

Нам нужно просто эти эмоции вербализировать, и когда я говорю словами: «я злюсь на тебя», то снижается и уровень моей злости и другого человека, при этом мы этой злостью не заражаем. Он понимает причину, потому что мы ее озвучиваем, и понимает, как ему исправить ситуацию.

Накопленные, непрожитые эмоции – это бомба замедленного действия, в один момент обязательно рванет. Ольга Гома:

Если не выражать эмоции, то мы можем столкнуться с физиологическими, соматическими проявлениями, т. е. человек, который долго копил обиду, может начать просто болеть. Причем впоследствии он не будет связывать свою болезнь с тем, что это какие-то подавленные эмоции и чувства, и врачи не смогут помочь ему.