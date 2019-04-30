Как правильно собирать лесные ягоды ручным «комбайном», чтобы не повредить растения?

В Беларуси изменились правила сбора дикорастущих ягод. Теперь сочные плоды можно собирать не только голыми руками, но и при помощи ручных приспособлений.

Ещё совсем недавно пользоваться выручалочками для сбора ягод в нашей стране было под строгим запретом. Всему виной отсутствие чётких требований к этим ручным помощникам. Сейчас всё изменилось: на смену неясностям пришли законные инструкции. К слову, новые правила были разработаны, опираясь на опыт других стран. Владимир Мицкевич, начальник управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

С 29 марта текущего года было разработано и вступило в силу постановление, которое утверждает инструкцию о сборах дикорастущих ягод в лесном фонде. Разработка данного постановления была вызвана в соответствии с неоднократными обращениями граждан Республики Беларусь.

Александр Грищеня, лесничий Козырского лесничества:

Сбор ягод может осуществляться вручную или ручными приспособлениями. Ручные приспособления могут состоять из зубьев, расстояние между зубьями должно быть не менее 1,5 см, из металлических, деревянных, резиновых материалов или их комбинации. В новой инструкции можно найти требования к чудо-приспособлениям для сбора, заготовки дикорастущих сладостей в лесу, которые не наносят вред ягодникам. Помощники в погоне за полезным лакомством должны состоять из зубьев, ёмкости накопителя и держателя.

Александр Грищеня:

Люди могут всё равно собирать ягоды какими-то приспособлениями, которые они сами сделали, главное, чтобы в этом приспособлении не было режущего края. При сборе ягод он будет срезать верхние побеги и ягодницы будут погибать. При сборе черники и голубики ягодный комбайн нужно направлять под углом к верхней части куста, при этом следует придерживать побеги свободной рукой, избегать попадания в гребенку толстой нижней части побега. В случае с клюквой его необходимо устремлять по поверхности мха. Владимир Мицкевич:

Это позволит более эффективно использовать лесной ресурс, повысит продовольственную безопасность республики, а также гражданам будет понятно, каким способом собирать ягоды.