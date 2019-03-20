Как папа Энрике Иглесиаса стал мировой знаменитостью. Истории звёзд Евровидения

Конкурс для артиста – как трамплин, с которого он может взлететь высоко к славе. Поэтому все молодые и не очень исполнители с энтузиазмом ездят по городам, где проходят отборы и эти самые конкурсы. Олимпийский принцип – главное участие – там не катит: им нужна победа. Если не сегодня, то завтра обязательно. Некоторые особенно талантливые после подобных конкурсов становятся знаменитыми и делают успешную карьеру на сцене. Вот, скажем, «Евровидение». В этом году конкурс будет проходить в Тель-Авиве. И там наверняка зажжется новая звезда. Как это было уже не раз. Давайте откроем 63-летнюю историю европейского эстрадного турнира и посмотрим, за кем из его участников фанаты толпами бегают и сегодня. Начнем с тех, пожалуй, за кем уже вряд ли бегают, но имена которых известны всему цивилизованному человечеству, особенно постаревшей его части. Это, конечно же, испанец Рафаэль. Теперь ему 75. В «Евровидении» он участвовал в 1966 и 1967 годах, и хотя не занимал высокие места, после конкурсов его имя и голос зазвучали на каждой европейской улочке. Его очень полюбили и в СССР.

Клифф Ричард, которого некоторые считали пионером британского рок-н-ролла, на пару лет старше Рафаэля. Он поднимался на сцену «Евровидения» также дважды – в 1968 и 1973. Парень всех покорил и на крыльях популярности полетел делать из себя звезду, что ему удалось. Песни Ричарда «застолбили» высокие места в национальных чартах, он поехал по миру с концертами, вел шоу на телеканалах. Королеве Елизавете герой «Евровидения», видать, тоже глянулся: она присвоила ему титул сэра.

К этим двум покорителям Европы нельзя не добавить еще двоих заслуженных ветеранов эстрады – Джанни Моранди и Хулио Иглесиаса. Оба выступали на конкурсе в 1970, после чего их стали узнавать прохожие, а их песни зазвучали с телеэкранов, в лучших залах и на стадионах. Сначала в Европе, а потом и за морями-океанами. Кстати, если кто забыл, спросите у мамы: Хулио пел хиты «Натали», «Памяти Каррузо», «Баила, морена»… Заслушаешься! И он – папа красавчика Энрике Иглесиаса и по совместительству свекор Анны Курниковой, блиставшей когда-то на больших кортах. В 1974 году лавры достались шведской группе «АВВА» с песней «Ватерлоо». Там она произвела фурор, и кто кого тогда больше пропиарил – шведы конкурс или наоборот, пусть об этом пишут историки. Важно то, что несколько поколений неравнодушных к музыке людей столько лет делают звук «погромче» при песнях этой красивой четверки. Мы с вами сейчас вспомним персон, о которых можно рассказывать совсем коротко, потому что еще частенько мелькают перед зрителями. Например, Селин Дион. Если бы не взлёт после победы на «Евровидении-1988», её бы, может, и не пригласили позже создатели «Титаника» записать саундтрек к фильму.

Кстати, в том же году 4-е место заняла Лара Фабиан. Итальянский мачо Тото Кутуньо до конкурса в 1990 году несколько раз побеждал в Сан-Ремо. Но «Евровидение» – это же другой масштаб. После участия в нем хиты красавца-мужчины покорили все населяемые на планете места.

Не с таким, конечно, территориальным размахом, но всё же свою фанатскую семью после конкурса намного расширили украинки Руслана в 2004 году и Тина Кароль в 2006. Тина выпустила англоязычный альбом, куда вошла её конкурсная зажигательная композиция «Show me you love», и диск стал золотым. Услышали в Европе Диму Билана (2008), а на просторах СНГ – норвежца из Беларуси Александра Рыбака (2009). Наверняка помните этого улыбчивого паренька со скрипочкой.