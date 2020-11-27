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Как мужчине выглядеть стильно? Понадобятся костюм и борода

27 ноября 2020 14:15
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В большинстве своём мужчины не беспокоятся насчёт внешнего вида. Шутка, что парень надевает первые выпавшие из шкафа вещи, родилась не на пустом месте. Но иногда мужчины всё-таки одеваются стильно. Или их вынуждают обстоятельства. 

Мы решили выяснить, какой же внешний вид считается стильным. Оказалось, что почти всегда это означает наличие в той или иной мере бороды. 

Как мужчине выглядеть стильно? Понадобятся костюм и борода -1

Фото: instagram.com/shanatic__mansi 

Как мужчине выглядеть стильно? Понадобятся костюм и борода -3

Фото: instagram.com/stylingformens 

Как мужчине выглядеть стильно? Понадобятся костюм и борода -5

Фото: instagram.com/nataljanoproblem 

Как мужчине выглядеть стильно? Понадобятся костюм и борода -7

Фото: instagram.com/be_elegant_ru 

Как мужчине выглядеть стильно? Понадобятся костюм и борода -9

Фото: instagram.com/menstylefashion.ae 

Как мужчине выглядеть стильно? Понадобятся костюм и борода -11

Фото: instagram.com/fit50_bearded 

Как мужчине выглядеть стильно? Понадобятся костюм и борода -13

Фото: instagram.com/bradders_21 

Кстати, ранее мы рассказывали про невероятно стильных дедушек. Любой из них даст форму большинству мужчин – здесь подробнее

# Мода # калейдоскоп # Фотофакт

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