Как мужчине выглядеть стильно? Понадобятся костюм и борода

В большинстве своём мужчины не беспокоятся насчёт внешнего вида. Шутка, что парень надевает первые выпавшие из шкафа вещи, родилась не на пустом месте. Но иногда мужчины всё-таки одеваются стильно. Или их вынуждают обстоятельства.

Мы решили выяснить, какой же внешний вид считается стильным. Оказалось, что почти всегда это означает наличие в той или иной мере бороды.