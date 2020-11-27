Как мужчине выглядеть стильно? Понадобятся костюм и борода
В большинстве своём мужчины не беспокоятся насчёт внешнего вида. Шутка, что парень надевает первые выпавшие из шкафа вещи, родилась не на пустом месте. Но иногда мужчины всё-таки одеваются стильно. Или их вынуждают обстоятельства.
Мы решили выяснить, какой же внешний вид считается стильным. Оказалось, что почти всегда это означает наличие в той или иной мере бороды.
Фото: instagram.com/shanatic__mansi
Фото: instagram.com/stylingformens
Фото: instagram.com/nataljanoproblem
Фото: instagram.com/be_elegant_ru
Фото: instagram.com/menstylefashion.ae
Фото: instagram.com/fit50_bearded
Фото: instagram.com/bradders_21
Кстати, ранее мы рассказывали про невероятно стильных дедушек. Любой из них даст форму большинству мужчин – здесь подробнее.