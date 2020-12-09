Как красиво упаковать новогодний подарок? Мастер-класс декоратора

Юлия Пашкевич, корреспондент:

Самый долгожданный и сказочный праздник наступит совсем скоро, а это значит время не только получать, но и дарить подарки. Но каждый подарок начинается с упаковки. Как ее сделать красиво и правильно, нам расскажет и покажет эксперт Анастасия. Анастасия Ладутько, декоратор-оформитель:

Я бы хотела сказать, что упаковка – это не просто формальность, упаковка – это и есть эмоция. Поэтому сегодня я вам покажу, как красиво, правильно и аккуратно завернуть эту эмоцию.

Юлия Пашкевич:

У меня есть сумка, которую я собираюсь подарить своему молодому человеку на Новый год. Давайте попробуем ее сегодня красиво упаковать.

Анастасия Ладутько:

Мы с вами выбрали упаковочную бумагу. Нам обязательно понадобятся ножницы, двусторонний скотч и аксессуары.

Первое, что нам нужно сделать, – отмерить нужное количество бумаги. Мы кладем сумочку и закручиваем бумагу так, чтобы хватило полностью на весь подарок.

Я загибаю край для того, чтобы, когда я заклеивала, он смотрелся ровно и аккуратно. Проклеиваю двусторонним скотчем.

Дальше – углы. Такую форму можно упаковывать как конфету. Можно завязать с двух сторон, это получится вариант конфеты.

А можно закрывать кулечком. Как красиво закрыть углы в таком кулечке? Нужно сделать складки, которые кладутся по естественной форме этого предмета. То же самое мы делаем со второй стороны.

Обратите внимание, что я пока эту сторону не проклеиваю для того, чтобы мне скотч не мешал. Сейчас я буду стараться делать то же самое с этой стороны. Я уже начинаю это все фиксировать.

Теперь нужно придумать, как украсить наш подарок. У нас есть ленты, у нас есть рафия, я очень люблю этот материал, он натуральный и легко ложится. С ним никаких проблем. Бечевочка тоже сейчас популярная. Парча золотая, которая добавит натуральность и блеск.

Ленточки я продеваю под все. Вот, что у нас получилось, как мы завернули. Здесь уже ваша и наша фантазия. Мы можем завязать обычный бантик.

Мы можем сюда подобрать, например, маленькую поздравительную бирку, новогодние шарики. Можно взять два шарика: блестящий и более матовый. Такой первый подарок у нас готов.

Теперь переходим к оформлению второго. Анастасия Ладутько:

Сейчас у нас уже новая форма – это квадрат. Мы отмеряем. Я вижу, что у меня лист довольно длинный, я примеряю его, хватит ли мне бумаги, если я заверну подарок вширь. Смотрю, чтобы у меня с этой стороны чуть больше середины коробки закрывало, с другой стороны то же самое.

Мне важно, чтобы мой шов, который я сейчас буду делать, был с обратной стороны коробки. Теперь я здесь делаю то же самое, что делала и в предыдущем подарке. Я аккуратно загибаю, проклеиваю скотчем.

Получается у нас с этой и другой стороны открыто. Начинаем сверху вниз, закладываем. Я действую по тому же принципу. Здесь я все прогладила и сделаю то же самое с другой стороны.

Сюда я возьму красную атласную ленту. Я сделаю здесь бант по центру. Делаем страховочный узелок, чтобы у нас не развязалось.

У нас с вами получился такой классический подарок со снегирями, в крафте с красной ленточкой. Что тоже будет хорошо смотреться под любой елочкой.

Юлия Пашкевич:

Я уверена, что наши зрители возьмут на заметку все ваши советы и будут использовать их при оформлении своих подарков.