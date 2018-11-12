Изобретение сосиски и «Свадьба в Малиновке». Что было 13 ноября

Примета: Не стоит в этот день общаться с незнакомцами – могут навести порчу. Незнакомцы – более безобидные люди, чем родственники или друзья. От этих мы страдаем чаще.

Изобретение сосиски

Уж и не знаю, чем бы люди перекусывали второпях, если бы не австриец Иоганн Ланер. Он спас человечество от бесконечного напряжения мыслями, что бы это утречком съесть. О, сосиска! Распушить в микроволновке или по-быстрому отварить... Сосиска в яичнице!.. Да что хочешь! Спасибо Ланеру за изобретение этого универсального продукта. Патент на свою сосиску он получил 13 ноября 1805 года. Мясник упорно экспериментировал со свининой и говядиной, пока не составил нужные пропорции. Он назвал сосиски франкфуртскими, потому что вначале ориентировался на рецептуру немецких коллег. Но сейчас их чаще называют венскими. Популярный фаст-фуд стал не только едой, но и поводом для праздника. Самый крутой в мире сосисочный фестиваль проводится ежегодно в этот день в венгерском городе Бекешчабе. Туда съезжаются десятки тысяч туристов и едят, едят… Наверное, вкусно. А Вам хотелось бы попробовать сосиску самого Ланера – из свинины и говядины? Мне тоже. Потому что такие, как делают сейчас, что-то не очень. Не все хорошее, что было придумано человечеством, доходит до нас в том же виде.

«Свадьба в Малиновке»

В этот день 1967 года состоялась всесоюзная премьера музыкально-политической кинокомедии «Свадьба в Малиновке». Это экранизация одноименной оперетты Александрова. Но оперетта – не кино, самое массовое из искусств XX века. Помню, фильм тогда шел в кинотеатрах, казалось, до тех пор, пока его не посмотрел последний пацан. Многие и по несколько раз сходили. Пересказывать сюжет – только время терять: Вы его отлично знаете. Режиссер Андрей Тутышкин и сценарист Леонид Юхвид с командой актеров создали такое кино про Гражданскую войну, какого до этого на советских экранах не было. Серьезные «красные», конечно, победили туповатых и вечно пьяных «белых». Но надо же было так показать, по сути, трагедию страны, чтобы зрители ухохатывались до слез. Реплики героев – как своих, так и врагов (этих особенно!) мигом стали популярными цитатами и дожили до наших дней. Давайте вспомним парочку:

«Что ты молчишь, как рыба об лед?»

«И шо я в тебя такой влюбленный!»

«Хочешь денег? Бери миллион! Я себе еще нарисую»

«Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера».

Есть воспоминания детства, которые живут с тобой всю жизнь благодаря кино.

Родился автор «Острова сокровищ»

Кто в детстве читал, тот не мог пропустить «Остров сокровищ» – приключенческий роман шотландского писателя Роберта Стивенсона. Мы вспомнили о нем, потому что 13 ноября – день рождения автора. Было это в 1850 году. Его отец был специалистом по маякам, дома любил, чтобы с его мнением считались. Сына отправил учиться на инженера, позже тот перевелся на юрфак университета. Когда юный Стивенсон захотел жениться на певичке из ночной таверны, отец зарубил это желание на корню. Может, оно и к лучшему. Женился он, гораздо повзрослев, на другой. Глава семейства видел в сыне талант к сочинительству и всячески способствовал его творчеству. Он дал ему денег на издание первого произведения. Это была тоненькая брошюрка об истории Шотландии тиражом всего 100 экземпляров. Потом все больше и больше: очерки, рассказы, стихи и повести. Стивенсон любил путешествовать и писать об этом. В 31 год он начал сочинять «Остров сокровищ». Отец, кстати, помогал писателю некоторыми интересными советами, предлагал, как описать тот или иной эпизод. Книга принесла автору мировую известность. Так Стивенсон и жил: путешествовал и творил, опять куда-то плыл и что-то писал. Закончился его путь в 44 года на середине нового романа на острове Уполу в Тихом океане. Там аборигены его и схоронили на вершине горы, накрыв британским флагом. Диктат родителей зачастую указывает нам правильную дорогу.

Испытали джип

В 1940 году американская компания Willis Motor Co. испытала новую модель автомобиля – джип. Почему джип? Есть несколько версий происхождения этого названия. Кто пишет, что от расшифровки аббревиатуры GPW (G – по госзаказу, P – колесная база до 80 дюймов, тип – Willis), а кто – по имени персонажа комиксов – шустрого и надежного зверька. Существуют и другие. Но, как бы там ни было, машинка прошла войну, познала, естественно, много внутренних и внешних изменений, имела несколько версий. Конструкторы и дизайнеры все послевоенные годы старались сделать Jeep надежным и удобным. Иногда получалось, порой не совсем. Но машины этой марки продолжают ездить в наши дни. Значит, вещь получилась хорошая. Комфорт – это то, что мы всегда мечтаем довести до абсолюта.

Кто придумал бюстгальтер

Еще одно гениальное творение конструкторской мысли было запатентовано в этот день, но 1914 года. На сей раз автором была американка Мэри Фелпс Джекоб. Она придумала бюстгальтер «без спинки». До нее эта штучка из женского гардероба видоизменялась и немками, и француженками, но основой оставался корсет. И вот голову Мэри якобы случайно посетила идея освободить тело женщины от его жестких объятий. Она вроде как собиралась на вечеринку и купила входившее в моду платье с открытыми плечами и спиной. Какой кошмар – лифчик будет виден! Что делать? Тогда они с горничной из двух шелковых платков и резинки смастерили бюстгальтер, который ниоткуда не выглядывал. Позже автор сообразила продать ноу-хау за 1,5 тысячи долларов корсетной компании. А та за 30 лет заработала на этом 15 миллионов. В 1928 году эмигрантка из России Ида Розенталь придумала вставить в бюстгальтер чашечки и присвоить им размеры. Так и сегодня ходят: с маленькими, средними и большими. Что кому Бог послал. Иногда мелкая неприятность может привести к серьезным положительным последствиям.

Ваш В.Д.