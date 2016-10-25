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10 фото победителей конкурса фотомикрографии, которые показали мир с другой стороны

25 октября 2016 18:54
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Проект Small World Nikon создан для любителей микроскопии и фотографии. Главный критерий  для участия в конкурсе  —использование во время съемки светового микроскопа. За 41 год существования проекта жюри оценило огромное количество фотографий со всего мира. Сегодня в число судей входят специалисты в области молекулярной биологии, создатель телевизионной образовательной программы, продюсер журнала National Geographic. 

10 фото победителей конкурса фотомикрографии, которые показали мир с другой стороны-1

1 место
Доктор Оскар Руис из Университета Техаса 
Хьюстон, штат Техас, США
Четырехдневные эмбрионы рыб Данио-рерио в десятикратном увеличении
2 место
Дуглас Мур
Университет штата Висконсин 
Полированные плиты агата из каньона Teepee, увеличенные в 90 раз

10 фото победителей конкурса фотомикрографии, которые показали мир с другой стороны-3


3 место
Ребекка Натбраун
Оксфордский университет
Оксфорд, Соединенное Королевство
Клетки нейронов в двадцатикратном увеличении

10 фото победителей конкурса фотомикрографии, которые показали мир с другой стороны-5


4 место
Джочен Шройдер
Чиангмай, Таиланд
Хоботок бабочки

10 фото победителей конкурса фотомикрографии, которые показали мир с другой стороны-7


5 место
Игорь Сиванович
Медицинский институт Говарда Хьюза 
Ашберн, Вирджиния, США
Передняя лапка водолазного жука, увеличенная в 100 раз.

10 фото победителей конкурса фотомикрографии, которые показали мир с другой стороны-9


6 место
Марек Мис
Сувалки, Польша
Пузырьки воздуха, образующиеся из нагретой аскорбиновой кислоты

10 фото победителей конкурса фотомикрографии, которые показали мир с другой стороны-11


7 место
Дэвид Мэйтланд
Фелтвел, Норфолк, Великобритания
Листья Селаинеллы

10 фото победителей конкурса фотомикрографии, которые показали мир с другой стороны-13


8 место
Самуэль Зильберман
Израиль
Тычинки полевого цветка 

10 фото победителей конкурса фотомикрографии, которые показали мир с другой стороны-15


9 место
Вин Китаяма и Санаэ Китаяма
Азумино, Япония
кристаллы молотого кофе 

10 фото победителей конкурса фотомикрографии, которые показали мир с другой стороны-17


10 место
Рохелио Морено Гилл
Панама
Протист Frontonia 

10 фото победителей конкурса фотомикрографии, которые показали мир с другой стороны-19

Фото: nikonsmallworld

# Фото # калейдоскоп

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