10 фото победителей конкурса фотомикрографии, которые показали мир с другой стороны
Проект Small World Nikon создан для любителей микроскопии и фотографии. Главный критерий для участия в конкурсе —использование во время съемки светового микроскопа. За 41 год существования проекта жюри оценило огромное количество фотографий со всего мира. Сегодня в число судей входят специалисты в области молекулярной биологии, создатель телевизионной образовательной программы, продюсер журнала National Geographic.
1 место
Доктор Оскар Руис из Университета Техаса
Хьюстон, штат Техас, США
Четырехдневные эмбрионы рыб Данио-рерио в десятикратном увеличении
2 место
Дуглас Мур
Университет штата Висконсин
Полированные плиты агата из каньона Teepee, увеличенные в 90 раз
3 место
Ребекка Натбраун
Оксфордский университет
Оксфорд, Соединенное Королевство
Клетки нейронов в двадцатикратном увеличении
4 место
Джочен Шройдер
Чиангмай, Таиланд
Хоботок бабочки
5 место
Игорь Сиванович
Медицинский институт Говарда Хьюза
Ашберн, Вирджиния, США
Передняя лапка водолазного жука, увеличенная в 100 раз.
6 место
Марек Мис
Сувалки, Польша
Пузырьки воздуха, образующиеся из нагретой аскорбиновой кислоты
7 место
Дэвид Мэйтланд
Фелтвел, Норфолк, Великобритания
Листья Селаинеллы
8 место
Самуэль Зильберман
Израиль
Тычинки полевого цветка
9 место
Вин Китаяма и Санаэ Китаяма
Азумино, Япония
кристаллы молотого кофе
10 место
Рохелио Морено Гилл
Панама
Протист Frontonia