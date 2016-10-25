10 фото победителей конкурса фотомикрографии, которые показали мир с другой стороны

Проект Small World Nikon создан для любителей микроскопии и фотографии. Главный критерий для участия в конкурсе —использование во время съемки светового микроскопа. За 41 год существования проекта жюри оценило огромное количество фотографий со всего мира. Сегодня в число судей входят специалисты в области молекулярной биологии, создатель телевизионной образовательной программы, продюсер журнала National Geographic.