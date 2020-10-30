Готовим шоколадные блины с рикоттой и вишней. Простой рецепт завтрака

Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.

Ингредиенты: какао (50 г), мука (150 г), кокосовое молоко (250 г), яйца (2 шт), сахар (50 г), соль (5 г), растительное масло, дистиллированная вода, лайм (цедра), сахарная пудра (5 г), рикотта (200 г) и вишня (200 г).