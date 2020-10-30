Готовим шоколадные блины с рикоттой и вишней. Простой рецепт завтрака
Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.
Ингредиенты: какао (50 г), мука (150 г), кокосовое молоко (250 г), яйца (2 шт), сахар (50 г), соль (5 г), растительное масло, дистиллированная вода, лайм (цедра), сахарная пудра (5 г), рикотта (200 г) и вишня (200 г).
Начинаем замешивать блинчики. Яйца смешиваем с солью и сахарной пудрой, взбиваем до однородного состояния.
Затем добавляем кокосовое молоко, дистиллированную воду и перемешиваем. Можно добавить любое молоко, с кокосовым будет более интересный вкус.
Добавляем подсолнечное масло. Оно нужно, чтобы меньше лить на сковороду.
Добавляем какао, муку и перемешиваем. Тесто делаем до консистенции сметаны, чтобы оно было не сильно густое и жидкое.
Разогреваем сковороду и добавляем немного подсолнечного масла.
Подготовим начинку. С лайма снимаем цедру и мелко нарезаем ее. Добавляем в рикотту и перемешиваем. Отправляем сахарную пудру и снова перемешиваем.
Начинаем жарить блинчики.
Пока жарятся блинчики, нарезаем консервированную вишню. Можно брать любые фрукты и ягоды.
Добавляем вишню в рикотту и перемешиваем, чтобы вишня распределилась по всей рикотте.
На блинчик выкладываем рикотту с вишней и распределяем по всему блинчику. Затем сворачиваем в рулет.
Нарезаем блинчики, поливаем немного мёдом и украшаем вишней.
Приятного аппетита!
Кстати, вот несколько полезных фактов и советов.
Очень хорошо использовать лайм в десертах, он дает пикантную горчинку и свежесть.
Рикотта – очень универсальный сыр, его можно использовать в пасту, к мясу, делать из него соус. Он хорошо подчеркивает вкус блюда. Это что-то между творогом и сливочным сыром, поэтому он очень хорошо подходит для бутербродов.
После вскрытия рикотта хранится не больше трёх суток. После вскрытия посмотрите, чтобы рикотта была однородной и не отслаивалась жидкость.