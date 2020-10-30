Прямой эфир

Готовим шоколадные блины с рикоттой и вишней. Простой рецепт завтрака

30 октября 2020 07:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.

Ингредиенты: какао (50 г), мука (150 г), кокосовое молоко (250 г), яйца (2 шт), сахар (50 г), соль (5 г), растительное масло, дистиллированная вода, лайм (цедра), сахарная пудра (5 г), рикотта (200 г) и вишня (200 г).

Готовим шоколадные блины с рикоттой и вишней. Простой рецепт завтрака-1

Начинаем замешивать блинчики. Яйца смешиваем с солью и сахарной пудрой, взбиваем до однородного состояния.

Готовим шоколадные блины с рикоттой и вишней. Простой рецепт завтрака-4

Затем добавляем кокосовое молоко, дистиллированную воду и перемешиваем. Можно добавить любое молоко, с кокосовым будет более интересный вкус.

Готовим шоколадные блины с рикоттой и вишней. Простой рецепт завтрака-7

Добавляем подсолнечное масло. Оно нужно, чтобы меньше лить на сковороду.

Готовим шоколадные блины с рикоттой и вишней. Простой рецепт завтрака-10

Добавляем какао, муку и перемешиваем. Тесто делаем до консистенции сметаны, чтобы оно было не сильно густое и жидкое.

Готовим шоколадные блины с рикоттой и вишней. Простой рецепт завтрака-13

Разогреваем сковороду и добавляем немного подсолнечного масла.

Подготовим начинку. С лайма снимаем цедру и мелко нарезаем ее. Добавляем в рикотту и перемешиваем. Отправляем сахарную пудру и снова перемешиваем.  

Готовим шоколадные блины с рикоттой и вишней. Простой рецепт завтрака-16

Начинаем жарить блинчики.

Готовим шоколадные блины с рикоттой и вишней. Простой рецепт завтрака-19

Пока жарятся блинчики, нарезаем консервированную вишню. Можно брать любые фрукты и ягоды.

Готовим шоколадные блины с рикоттой и вишней. Простой рецепт завтрака-22

Добавляем вишню в рикотту и перемешиваем, чтобы вишня распределилась по всей рикотте.

Готовим шоколадные блины с рикоттой и вишней. Простой рецепт завтрака-25

На блинчик выкладываем рикотту с вишней и распределяем по всему блинчику. Затем сворачиваем в рулет.

Готовим шоколадные блины с рикоттой и вишней. Простой рецепт завтрака-28

Нарезаем блинчики, поливаем немного мёдом и украшаем вишней.

Готовим шоколадные блины с рикоттой и вишней. Простой рецепт завтрака-31

Приятного аппетита!

Кстати, вот несколько полезных фактов и советов.

Очень хорошо использовать лайм в десертах,  он дает пикантную горчинку и свежесть.

Рикотта – очень универсальный сыр, его можно использовать в пасту, к мясу, делать из него соус. Он хорошо подчеркивает вкус блюда. Это что-то между творогом и сливочным сыром, поэтому он очень хорошо подходит для бутербродов.

После вскрытия рикотта хранится не больше трёх суток. После вскрытия посмотрите, чтобы рикотта была однородной и не отслаивалась жидкость. 

# Рецепты # калейдоскоп # Вадим Парханович # Фотофакт # Завтрак

Другие новости рубрики

Все новости
Можно будет заглянуть в каплицу, жилище чиновника и даже королевскую баню. Как возрождают Старый замок в Гродно
29 октября 2020 09:02

Можно будет заглянуть в каплицу, жилище чиновника и даже королевскую баню. Как возрождают Старый замок в Гродно

Просто космический: в Минске термодинамику преподает профессор, которому 90 лет
28 октября 2020 20:03

Просто космический: в Минске термодинамику преподает профессор, которому 90 лет

Как избавиться от разводов на стеклянных поверхностях подручными средствами
28 октября 2020 14:15

Как избавиться от разводов на стеклянных поверхностях подручными средствами