Горячий чай и острая пища. 7 странных советов, которые действительно помогают остыть в жару

Тополиный пух, жара, июль. Значит, пора покупать горячий чай и закрывать все окна! Звучит безумно? Только на первый взгляд. Как заверяет издание Daily Mail, эти способы действительно охлаждают в жгучую летнюю пору. Пейте горячий чай.



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Возникает соблазн выпить холодную баночку газировки со льдом? Но, неожиданно, горячие напитки, такие как чай и кофе, на самом деле могут быть более эффективны в борьбе со зноем. Исследование, проведенное в 2012 году учеными из Оттавского университета, изучало влияние употребления горячих напитков на температуру тела. Результаты показали, что горячий напиток принесет прохладу, но только в сухую погоду. Когда вы пьете горячий напиток, вы начинаете больше потеть. Здесь в силу вступают законы физики. Пот испаряется и охлаждает кожу, чем компенсирует дополнительное тепло тела от жидкости. Ешьте острую пищу.



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Любителям острой пищи этот способ придется по вкусу. В прямом смысле. Вместо ванильного мороженого выберите что-нибудь пикантное. Жжение, которое вы чувствуете во рту от еды, вызвано капсаицином – химическим веществом, которое содержится, например, в перце чили. Обычно за этим следует аналогичное ощущение тепла во всем остальном теле, заставляющее вас потеть. Как мы уже знаем из примера выше, пот = прохлада. Поэтому запасайтесь горячим чаем и жгучим перцем. Облизывать запястья?



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Это тактика, используемая несколькими существами в животном мире, включая кенгуру и обезьян. Как бы странно это ни звучало, но облизывание запястий поможет сохранить «хладнокровие». Дело в том, что на запястьях есть точки пульса – области, где вы можете почувствовать свое сердцебиение. Там ваши кровеносные сосуды расположены близко к поверхности кожи. Намачивая запястья, вы имитируете эффект пота, охлаждая поверхность кожи. Это замедляет кровоток, а тело не перегревается. Отключите зарядные устройства.



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Большинству из нас известно, что мощная электроника, такая как телевизоры и компьютеры, выделяет много тепла. Но зачастую вы и не думаете отключать их «братьев меньших». Лампы, чайники, утюги и даже зарядные устройства могут выделять много тепла при интенсивном использовании. Поэтому в горячий «час пик» откажитесь от использования техники. И будет вам счастье. Откажитесь от похода в паб.



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У вас может возникнуть соблазн отправиться в ближайший бар во время жары. Но постарайтесь отказаться от выпивки. Алкоголь является мочегонным средством, которое может привести к сильному обезвоживанию. Также он вызывает расширение кровеносных сосудов кожи, из-за чего вам становится жарче. Не открывайте все окна.



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Да, это кажется нелогичным, ведь в «солнечных» квартирах летом очень душно. Откуда же взять глоток свежего воздуха? Секрет прост: открывайте окна в ночное время суток, а закрывайте ранним утром. И не забудьте про плотные шторы. Таким образом вы «запечатаете» прохладу на весь день. Все же, окна открывать можно, но только на теневой стороне квартиры или дома. Иначе температура внутри жилища может подняться куда выше, чем на улице. Практика от древних йогов.



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