Герои вымышленные, а проблемы давно стали настоящими. Сюжеты сказок, которые портят нам жизнь

В детстве мы часто любили читать сказки и мечтали оказаться на месте главных героев. Однако безобидное желание в юном возрасте может негативно сказаться во взрослой жизни. В этой статье мы расскажем, с какими заблуждениями люди сталкиваются, читая сказки.

Наверное, вы не раз замечали, что принц влюбляется в героиню не по итогу долгих бесед и прогулок, а спустя несколько секунд после того, как взглянул на неё. Например, в «Золушке» юноша с девушкой обменялся парой фраз, но при беседе даже не запомнил её внешность. А в «Белоснежке» даже и разговора не произошло. Герой действовал по принципу: увидел, поцеловал, забрал. Вот это любовь, правда?

Один раз и на всю жизнь

Знаете, почему мачеха во всех сказках была злой? Потому что любовь у мужчины была с первой женой, которая умерла, а со второй он начал строить отношения потому, что та его околдовала. Из-за этого к нам в подсознание внедряется мысль, что только первые серьёзные отношения будут самыми счастливыми. Да и в каждой сказочной истории все принцессы ждут того самого, с которым у неё сразу возникнет любовь, а потом свадьба и дети, разумеется.

Только в современных реалиях это не всегда получается, а такие сюжеты только формируют страх остаться после расставания навсегда одному. Если ваши отношения со второй половинкой по каким-то причинам прекратились, – это не значит, что больше вас никто не сможет полюбить.

Только красота спасёт мир

Забавно, но в каждом описании героини упоминается её красота. Юношей авторы сказок также не пощадили: если у них и есть описание, то это будут храбрость и привлекательная наружность.

Когда герой наделяется какими-то внешними изъянами, то это обязательно следствие его плохих поступков. Но в конце, когда наступит долгожданный момент свадьбы с прекрасной девушкой, юноша снова вернётся в прежний привлекательный облик, как это и произошло в рассказе «Красавица и чудовище». Если брать русские сказки, то ярким примером здесь станет Баба-яга, которая своим внешним видом описывает злобный характер.

Все рассказы о необычайно красивых юношах и девицах заставляют стремиться к несуществующему идеалу, думая, что только привлекательной внешностью можно заслужить внимание и любовь.