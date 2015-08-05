День светофора отмечают 5 августа во всем мире

Новости Беларуси. Сегодня в мире отмечают День светофора. Первое автоматическое устройство для регулирования дорожного движения появилось 5 августа 1914 года в американском Кливленде. Оно имело красный и зеленый свет, а при переключении издавало звуковой сигнал.

Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. Со временем светофоры приобрели популярность в разных городах Америки и Европы.

В Беларуси первый электронный регулировщик установили в Минске на пересечении улиц Кирова и Бобруйской в 1938 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.