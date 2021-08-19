Елизавета II отреагировала негативно. Принц Гарри и Меган Маркл снова нарушат традиции
Новости Великобритании. Недавно Принц Гарри и его супруга Меган Маркл поделились новостью о том, что крестить свою дочь Лилибет Диану они будут не по королевским традициям.
Как сообщает Daily Mail, пара решила скрыть весь процесс церемонии не только от прессы, но также и от самих членов семьи.
На такое заявление королева Елизавета II отреагировала крайне негативно, сказав, что уважает все королевские традиции, а нежелание приглашать её на крестины своей внучки она будет расценивать как неуважение.
Также сообщается, что семейный ритуал будет проходить не в Великобритании, а в Калифорнии, штат США. Здесь сейчас и проживают супруги.
Фото: Misan Harriman via Instagram/AFP
Имена крёстных девочки всё ещё остаются загадкой. Напомним, что первого ребёнка, сына Арчи, пара также крестила в тесном кругу.
Кстати, а вы знаете, какими были первые слова маленького сына принца Гарри? Ответ на этот вопрос читайте здесь.