Елизавета II отреагировала негативно. Принц Гарри и Меган Маркл снова нарушат традиции

Новости Великобритании. Недавно Принц Гарри и его супруга Меган Маркл поделились новостью о том, что крестить свою дочь Лилибет Диану они будут не по королевским традициям.

Как сообщает Daily Mail, пара решила скрыть весь процесс церемонии не только от прессы, но также и от самих членов семьи.