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Женщина прогуливалась с сыном и увидела в коляске незваного гостя

15 августа 2021 12:32
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Женщина вышла на улицу, чтобы подышать свежим воздухом и покатать в коляске своего ребёнка. Но был кое-кто ещё, захотевший проехаться с ветерком.

Пользовательница TikTok под ником Momma bear поделилась с подписчиками своим ужасом. На плюшевом медвежонке в коляске сидел относительно крупный паук. Пришлось уточнить, что дело происходит не в Австралии, а в Великобритании.

Женщина прогуливалась с сыном и увидела в коляске незваного гостя -1

Фото: tiktok.com/@momma.bearz 

Однако британка оказалась достаточно отважной, чтобы отвоевать игрушку, а не потянуться за огнемётом. Женщина бросила медвежонка на землю и стала ждать, когда арахнид уйдёт по своим делам, хотя паук явно не спешил.

Женщина прогуливалась с сыном и увидела в коляске незваного гостя -4

Фото: tiktok.com/@momma.bearz 

Пользователи соцсетей похвалили решимость британки. Некоторые комментаторы сообщили, что предпочли бы выкинуть игрушку, чтобы только не иметь никаких дел с пугающим членистоногим. Видео с этим тревожным событием набрало более 850 тысяч просмотров.

Женщина прогуливалась с сыном и увидела в коляске незваного гостя -7

Фото: tiktok.com/@momma.bearz 

Кстати, ранее мы рассказывали о ещё более неприятной встрече с пауками. Семья нашла их на бананах – здесь подробности.

# Насекомые # калейдоскоп # Фотофакт

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