Женщина прогуливалась с сыном и увидела в коляске незваного гостя
Женщина вышла на улицу, чтобы подышать свежим воздухом и покатать в коляске своего ребёнка. Но был кое-кто ещё, захотевший проехаться с ветерком.
Пользовательница TikTok под ником Momma bear поделилась с подписчиками своим ужасом. На плюшевом медвежонке в коляске сидел относительно крупный паук. Пришлось уточнить, что дело происходит не в Австралии, а в Великобритании.
Фото: tiktok.com/@momma.bearz
Однако британка оказалась достаточно отважной, чтобы отвоевать игрушку, а не потянуться за огнемётом. Женщина бросила медвежонка на землю и стала ждать, когда арахнид уйдёт по своим делам, хотя паук явно не спешил.
Фото: tiktok.com/@momma.bearz
Пользователи соцсетей похвалили решимость британки. Некоторые комментаторы сообщили, что предпочли бы выкинуть игрушку, чтобы только не иметь никаких дел с пугающим членистоногим. Видео с этим тревожным событием набрало более 850 тысяч просмотров.
Фото: tiktok.com/@momma.bearz
Кстати, ранее мы рассказывали о ещё более неприятной встрече с пауками. Семья нашла их на бананах – здесь подробности.