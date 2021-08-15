Женщина прогуливалась с сыном и увидела в коляске незваного гостя

Женщина вышла на улицу, чтобы подышать свежим воздухом и покатать в коляске своего ребёнка. Но был кое-кто ещё, захотевший проехаться с ветерком.

Пользовательница TikTok под ником Momma bear поделилась с подписчиками своим ужасом. На плюшевом медвежонке в коляске сидел относительно крупный паук. Пришлось уточнить, что дело происходит не в Австралии, а в Великобритании.