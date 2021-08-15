Божью коровку нашли там, где ожидали увидеть меньше всего. Так и появляются новые фобии

Мужчина пришёл на осмотр к врачам и сильно удивил их. Но дело было вовсе не в его здоровье.

Как сообщает Oddity Central, этот случай произошёл ещё в 2019 году. Медикам предстояло провести вполне обычную процедуру – колоноскопию. Во время процедуры осматривается толстый кишечник человека через введение внутрь видеокамеры.

Врачи проверяли, нет ли у 59-летнего пациента рубцов, язв или опухолей. И в какой-то момент на мониторе появилось насекомое. Оказалось, что внутри толстого кишечника ползает божья коровка. Медики были поражены.