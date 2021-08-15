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Божью коровку нашли там, где ожидали увидеть меньше всего. Так и появляются новые фобии

15 августа 2021 14:14
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Мужчина пришёл на осмотр к врачам и сильно удивил их. Но дело было вовсе не в его здоровье.

Как сообщает Oddity Central, этот случай произошёл ещё в 2019 году. Медикам предстояло провести вполне обычную процедуру – колоноскопию. Во время процедуры осматривается толстый кишечник человека через введение внутрь видеокамеры.

Врачи проверяли, нет ли у 59-летнего пациента рубцов, язв или опухолей. И в какой-то момент на мониторе появилось насекомое. Оказалось, что внутри толстого кишечника ползает божья коровка. Медики были поражены.

Божью коровку нашли там, где ожидали увидеть меньше всего. Так и появляются новые фобии-1

Фото: Tahan et al, published by Wolters Kluwer Health, Inc. on behalf of The American College of Gastroenterology

Во-первых, было не совсем понятно, как насекомое попало внутрь организма. Предположили, что во время сна через рот. Во-вторых, как жук смог выжить? По мнению исследователей, этому могла способствовать подготовка мужчины к колоноскопии, ведь нужно было пить много воды и не есть, за счёт чего толстый кишечник был пуст и содержал минимум пищеварительных ферментов.

Божью коровку нашли там, где ожидали увидеть меньше всего. Так и появляются новые фобии-4

Фото: pixabay.com

Авторы исследования упомянули, что ради интереса хотели проверить, сможет ли божья коровка выйти из организма естественным путём, поэтому дали пациенту слабительное. Однако что получилось в итоге – не сообщается.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, можно ли во сне проглотить паука. Стоит ли опасаться этого – читайте здесь.

# Насекомые # калейдоскоп # Фотофакт

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