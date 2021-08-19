Энергичны и позитивны. Этим трём знакам Зодиака будет везти всю неделю

Удача будет сопровождать представителей этих знаков Зодиака всю неделю. Лев, Козерог и Рыбы смогут быстро решить все вопросы и разобраться с проблемами. По мнению астрологов, конец августа – благоприятное время, чтобы заняться новыми проектами.

Лев

Львы в конце лета как никогда энергичны. Именно хорошее настроение и решительность помогут им разрешить трудные споры и добиться своего. Представители этого знака легко покоряют окружающих харизмой и чувством юмора, поэтому у них много друзей, которые готовы помогать. На работе у Львов всё спокойно, возможно даже продвижение по карьерной лестнице. Не бойтесь пробовать новое, перед вами откроется много перспектив.

Козерог

Упорство и трудолюбие Козерогов обязательно приведёт представителей этого знака Зодиака к успеху. В августе им следует сосредоточиться на работе, так как это весьма продуктивное время, чтобы написать несколько отчётов или разработать новый бизнес-план. Конечно, не обойдется и без везения. Счастливый случай многое решит в вашу пользу.

Рыбы

Рыбам в конце августа нужно направить всю свою энергию в правильное русло. Советуйтесь с теми, у кого большой опыт, так вы точно найдёте правильное решение. Рыб ждёт успех в новых проектах, друзья и знакомые могут придумать несколько интересных идей, не игнорируйте их. Есть вероятность, что у вас может появиться новое любимое занятие.