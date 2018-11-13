Что было 14 ноября: Павлик Морозов и Карлсон, который живет на крыше

Примета: Нельзя смотреть просящему в глаза, подавая милостыню – будет неприятность. Порывы щедрости могут оборачиваться нехорошими последствиями.

Падение «светской львицы»

Судьба этой женщины – Барбары Хаттон, на мой взгляд, может быть поучительной. Родилась она 14 ноября 1912 года в семье американского миллионера. Девочка была единственным ребенком, в возрасте 5 лет осталась без матери. По наследству от бабушки и матери ей досталось около 30 млн. долларов. А к ее 20 годам отец довел состояние дочери до 40 миллионов. Барбара в ту пору считалась одной из богатейших невест в мире. Нет, она не занялась делом, имея такой капитал. Она считала, что банковские счета никогда не обнулятся. Ей понравилась роль «светской львицы». Охотников надеть обручальное кольцо на ее пальчик, разумеется, было немало, и в 1933 году она впервые вышла замуж. Потом еще 6 раз. Среди избранников были актер, барон, дипломат, даже русский князь из Трубецких. Мужья ловко пользовались ее деньгами, поскольку и сама она была натурой щедрой и легкомысленной: скупала картины и украшения, имела любовников, выпивала, баловалась наркотиками, дарила особняки. Об этой женщине много писала пресса. В 1972 году в автокатастрофе погиб ее единственный сын. Но горе не остановило Барбару. Разбазарив все свое состояние, она из дворца переехала в номер отеля, где и умерла в 1979 году в одиночестве в возрасте 66 лет. У нее осталось 3,5 тысячи долларов, которые и пошли на похороны. Богатство, как и бедность, категория непостоянная.

Родилась Астрид Линдгрен

В этот день 1907 года на свет появилась девочка, которая придумала Карлсона, живущего на крыше. Придумала, конечно, не в детской кроватке, а когда стала писательницей. Увлеченность книгами и сказками ей привил отец. А со временем и сама стала сочинять про путешествия, детские истории для семейных журналов. Первым крупным произведением стала серия книг «Пеппи – Длинный чулок». Название придумала дочь писательницы Карин. Мама записывала истории героини в тетради, сама рисовала иллюстрации и просто читала дочери по вечерам. Попытка издать написанное провалилась. Но зато Линдгрен пригласили на работу в издательство, где она и проработала до пенсии. Все годы она писала для детей рассказы, сказки и повести. Они полюбились и детям, и взрослым, а Астрид стала знаменитой. Вышла «в люди» «Пеппи – Длинный чулок». С 1955 года начали издаваться книги трилогии «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». По произведениям Линдгрен начали по всему миру ставить спектакли, снимать кино, рисовать мультики. Когда стараешься для своих, чужим достается не меньше.

Павлик Морозов

Он родился 14 ноября 1918 года, через год после революции, но стал ее жертвой. История Павлика Морозова известна. Его отец был белорусом, происходил из переселенцев, которые нашли свое место в уральской деревушке Герасимовка. В годы Гражданской войны отец был младшим командиром, а после стал председателем сельсовета. Пил, бил жену и детей, присваивал имущество раскулаченных крестьян – такие факты звучали на суде, который вошел в историю страны вместе с именем его сына Павлика. Это был суд, на котором сын давал показания против отца, обвиняя его в поддержке кулаков, воровстве социалистической собственности и нанесении вреда Советской власти. Старшего Морозова посадили на 10 лет, а честного пионера родственники отца-негодяя из мести убили, зарезав в лесу за селом. Почти 70 лет мальчика называли героем, ставили ему памятники по всей стране, а после развала СССР стали презирать, считать жертвой коммунистической пропаганды и человеком, предавшим родного отца. Когда переписывают историю, она часто становится беспощадной к своим бывшим героям.

День логопеда

14 ноября – профессиональный праздник врачей, которые учат нас правильно говорить. «Плимите поздлавления!» Он учрежден был в 2004 году, чтобы по достоинству оценить труд этих людей и чтобы народ не забывал своих спасителей. Правда, несмотря на прогрессирующую медицину, пациентов с нарушениями речи меньше не становится. Напротив, их число растет, особенно среди детей. А чего Вы хотите? Мы вообще скоро разучимся разговаривать. Писать ручкой уже почти не умеем: под носом всегда клавиатура. Считать в уме все труднее: калькулятор постоянно с собой. Теперь очередь за речью. Раньше если мы поздравляли друзей, то говорили лицо в лицо или хотя бы звонили. Теперь отправляем эсэмэски, а то и просто стикерами из телефона обходимся. Наши дети, с головой погруженные в гаджеты, всё реже с нами общаются и учатся у нас идти легкими путями. И когда у них не получается «Р», чего мы ждем от логопеда? Прогресс способен загубить в человеке то, чему его учили в детстве.

Ваш В.Д.